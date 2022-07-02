Источники 24 канала в областных администрациях рассказали, как прошла ночь в регионах. Как обычно, есть более спокойные области, а есть те, где враг не перестает обстреливать.

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Относительно спокойные области

Не тревожной можно назвать ночь, прошедшую в:

Волынской

Закарпатской

Ровненской

Ивано-Франковской

Львовской

Черновицкой

Винницкой областях.

Также говорится о Запорожской области, Хмельницкой, Тернопольской, Кировоградской, Днепропетровской, Черкасской, Одесской, Полтавской, Сумской, Житомирской и Киевской.

Обстрелы Черниговщины и Харьковщины

Приграничные территории на Севере россияне просто терроризируют своими обстрелами. В Черниговской области ночью был минометный обстрел возле села Бучки. Из артиллерии били по селу Гремяч.

В городе Харькове около 4 часов утра российские оккупанты нанесли несколько ударов по Немышлянскому району. Предварительно известно, что пострадавших нет.

За сутки обстреливали Харьковский, Лозовский, Чугуевский, Изюмский районы области. Из-за этого горел дачный дом в селе Ольха, обошлось без пострадавших. Вечером в городе Дергачи из-за обстрела горели частично крыша и дом.

В целом за сутки в области 3 раненых, 2 из них – в Изюмском районе, 1 – в Чугуевском, также 1 человек получил ранения в городе Дергачи.

Глава ОВА Олег Синегубов сообщил, что утром 2 июля в Харькове было очень неспокойно. Около 4 часов утра российские оккупанты попали ракетами по Немышлянскому району. На месте работают правоохранители. К счастью, пострадавших нет.

Из-за обстрелов в области повреждены частные дома и хозяйственные здания, загорелись лесополосы. В Золочевской общине враг обстрелами из артиллерии фактически разрушил детский сад.

Что происходит на Донбассе

В Луганской области за минувшие сутки российские оккупанты стреляли из всех видов имеющегося вооружения. Били по Приволью, Лисичанску, Волчеяровке, Золотаревке, Лоскутовке, Верхнекаменке, Белогоровке. Много разрушений. Предварительно известно, что погибших и раненых нет.

В Донецкой области за сутки было 6 ракетных обстрелов. Среди них трижды стреляли по Бахмуту. Также били по Воздвиженке, Желанному и Часову Яру.

Также по всей линии фронта враг применял стрелковое оружие, артиллерию, авиацию, РСЗО "Град", "Смерч", "Ураган".

В Бахмуте обстреляли жилой сектор, торговый центр "Украина", школу. В Авдеевке – жилой сектор, железнодорожный переезд, гаражный кооператив, дачный кооператив. В Славянске также обстреляли жилой сектор и ряд населенных пунктов, среди которых поселки городского типа Северное, Южное, Александровка и другие. Повреждены 52 объекта.

За сутки в регионе 3 погибших, 11 раненых гражданских, среди которых 11-летний ребенок.

Южные регионы

Утром в Николаеве были слышны взрывы. Глава ОВА Виталий Ким также сообщал, что 1 июля утром были обстрелы в Широковской общине. Попали по домохозяйству, потерпевших нет.

В Березнеговатской общине продолжают обстреливать села по линии разграничения. Информацию о пострадавших и повреждениях уточняют.

В Николаевском районе днем зафиксировали обстрелы сел Галицыновка, Лиманы Галицыновской общины и села Белозерка Первомайской общины. Там поврежден дом, погиб один человек. А из-за обстрелов в лесном урочище Галицыновской общины горели хвойная подстилка и лесные насаждения на площади 1 гектар.

В Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно. В Березнеговатской общине продолжаются обстрелы сел по линии разграничения. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

В Херсонской области ситуация до сих пор критическая. Многие населенные пункты без воды и света, выезжать и въезжать в села нет возможности. Из-за боевых действий жители большей части Херсона остались без школ и детсадов. Также у них повреждены дома и заминированы поля.

Россия стреляет по мирным украинцам

В последнее время вражеские обстрелы участились. Разведка Великобритании сообщала, что россияне используют противокорабельные ракеты воздушного базирования для наземных атак. Это может быть потому, что у врага заканчиваются запасы высокоточного оружия.

Кроме того, не все идет гладко у оккупантов, которые находятся на захваченных наших территориях. По информации украинской разведки, там увеличивается количество вооруженных столкновений между оккупационными войсками. Так, в Токмаке оккупанты устроили драку из-за награбленного: 4 погибших, 10 раненых.

Взамен для своих обстрелов российские военные продолжают использовать запрещенные кассетные боеприпасы. В результате удара одного из них по Славянску погибли четыре человека. Известно также о семи раненых.

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