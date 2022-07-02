Джерела 24 каналу в обласних адміністраціях розповіли, як минула ніч в регіонах. Як зазвичай, є більш спокійні області, а є ті, де ворог не припиняє обстріли.

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Відносно спокійні області

Не тривожною можна назвати ніч, що минула на:

Волині,

Закарпатті,

Рівненщині,

Івано-Франківщині,

Львівщині,

Чернівеччині,

Вінниччині.

Також мовиться про Запорізьку область, Хмельницьку, Тернопільську, Кіровоградську, Дніпропетровську, Черкаську, Одеську, Полтавську, Сумську, Житомирську та Київську.

Обстріли Чернігівщини та Харківщини

Прикордоння на Півночі росіяни просто тероризують своїми обстрілами. Зокрема, у Чернігівській області вночі був мінометний обстріл біля села Бучки. З артилерії били по селу Грем'яч.

У місті Харків близько 4 години ранку російські окупанти завдали кілька ударів по Немишлянському району. Попередньо відомо, що постраждалих немає.

За добу обстрілювали Харківський, Лозівський, Чугуївський, Ізюмський райони області. Через це горів дачний будинок в селі Вільха, обійшлося без постраждалих. Ввечері у місті Дергачі через обстріл горів частково дах та будинок.

Загалом за добу в області є 3 поранених, 2 з них – в Ізюмському районі, 1 – в Чугуївському, також 1 людина отримала поранення в місті Дергачі.

Голова ОВА Олег Синєгубов повідомив, що на ранок 2 липня в Харкові було дуже неспокійно. Близько 4 години ранку російські окупанти влучили ракетами по Немишлянському району. На місці працюють правоохоронці. На щастя, постраждалих немає.

Через обстріли в області є пошкоджені приватні будинки та господарські будівлі, загорілись лісосмуги. У Золочівській громаді ворог обстрілами із артилерії фактично зруйнував дитячий садок.

Що відбувається на Донбасі

У Луганській області за минулу добу російські окупанти стріляли з усіх видів озброєння, яке мають. Били по Привіллю, Лисичанську, Вовчоярівці, Золотарівці, Лоскутівці, Верхньокам'янці, Білогорівці. Багато руйнувань. Попередньо відомо, що загиблих та поранених немає.

На Донеччині за добу було 6 ракетних обстрілів. Зокрема, тричі стріляли по Бахмуту. Також били по Воздвиженці, Желанному та Часовому Яру.

Також по всій лінії фронту ворог застосовував стрілецьку зброю, артилерію, авіацію, РСЗВ "Град", "Смерч", "Ураган".

У Бахмуті обстріляний житловий сектор, торговий центр "Україна", школа. В Авдіївці – житловий сектор, залізничний переїзд, гаражний кооператив, дачний кооператив. У Слов'янську також обстріляли житловий сектор та низку населених пунктів, зокрема, селища міського типу Північне, Південне, Олександрівка та інші. Пошкоджені 52 об'єкти.

За добу в регіоні є 3 загиблих, 11 поранених цивільних, серед яких є 11-річна дитина.

Південні регіони

Зранку в Миколаєві було чутно вибухи. Голова ОВА Віталій Кім також повідомляв, що 1 липня зранку були обстріли у Широківській громаді. Влучили по домогосподарству, потерпілих немає.

У Березнегуватській громаді продовжують обстрілювати села по лінії розмежування. Інформацію щодо потерпілих і пошкоджень уточнюють.

У Миколаївському районі вдень зафіксували обстріли сіл Галицинівка, Лимани Галицинівської громади та села Білозірка Первомайської громади. Там пошкоджено будинок, загинула одна людина. А через обстріли в лісовому урочищі Галицинівської громади горіли хвойна підстилка та лісові насадження площею 1 гектар.

У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч минули відносно спокійно. У Березнегуватській громаді продовжуються обстріли сіл по лінії розмежування. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.

На Херсонщині ситуація досі критична. Багато населених пунктів залишились без води і світла, виїжджати та в'їжджати в села немає можливості. Через бойові дії мешканці більшої частини Херсонщини залишилися без шкіл і дитсадків. Також у них пошкоджені будинки та заміновані поля.

Росія стріляє по мирних українцях

Останнім часом ворожі обстріли почастішали. Розвідка Великої Британії повідомляла, що росіяни використовують протикорабельні ракети повітряного базування для наземних атак. Це може бути тому, що у ворога закінчуються запаси високоточної зброї.

Крім того, не все йде гладко в окупантів, які перебувають на загарбаних наших територіях. За інформацією української розвідки, там збільшується кількість збройних сутичок між окупаційними військами. Так, у Токмаку окупанти влаштували колотнечу через награбоване: 4 загиблих, 10 поранених.

Натомість для своїх обстрілів російські військові продовжують використовувати заборонені касетні боєприпаси. Внаслідок однієї з них по Слов'янську загинуло четверо людей. Відомо також про 7 поранених.

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