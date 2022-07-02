Джерела 24 каналу в обласних адміністраціях розповіли, як минула ніч в регіонах. Як зазвичай, є більш спокійні області, а є ті, де ворог не припиняє обстріли.
До теми На Сході ЗСУ допомогли ворожому складу боєприпасів зробити "жест доброї волі" та ліквідуватись
Відносно спокійні області
Не тривожною можна назвати ніч, що минула на:
- Волині,
- Закарпатті,
- Рівненщині,
- Івано-Франківщині,
- Львівщині,
- Чернівеччині,
- Вінниччині.
Також мовиться про Запорізьку область, Хмельницьку, Тернопільську, Кіровоградську, Дніпропетровську, Черкаську, Одеську, Полтавську, Сумську, Житомирську та Київську.
Обстріли Чернігівщини та Харківщини
Прикордоння на Півночі росіяни просто тероризують своїми обстрілами. Зокрема, у Чернігівській області вночі був мінометний обстріл біля села Бучки. З артилерії били по селу Грем'яч.
У місті Харків близько 4 години ранку російські окупанти завдали кілька ударів по Немишлянському району. Попередньо відомо, що постраждалих немає.
За добу обстрілювали Харківський, Лозівський, Чугуївський, Ізюмський райони області. Через це горів дачний будинок в селі Вільха, обійшлося без постраждалих. Ввечері у місті Дергачі через обстріл горів частково дах та будинок.
Загалом за добу в області є 3 поранених, 2 з них – в Ізюмському районі, 1 – в Чугуївському, також 1 людина отримала поранення в місті Дергачі.
Голова ОВА Олег Синєгубов повідомив, що на ранок 2 липня в Харкові було дуже неспокійно. Близько 4 години ранку російські окупанти влучили ракетами по Немишлянському району. На місці працюють правоохоронці. На щастя, постраждалих немає.
Через обстріли в області є пошкоджені приватні будинки та господарські будівлі, загорілись лісосмуги. У Золочівській громаді ворог обстрілами із артилерії фактично зруйнував дитячий садок.
Що відбувається на Донбасі
У Луганській області за минулу добу російські окупанти стріляли з усіх видів озброєння, яке мають. Били по Привіллю, Лисичанську, Вовчоярівці, Золотарівці, Лоскутівці, Верхньокам'янці, Білогорівці. Багато руйнувань. Попередньо відомо, що загиблих та поранених немає.
На Донеччині за добу було 6 ракетних обстрілів. Зокрема, тричі стріляли по Бахмуту. Також били по Воздвиженці, Желанному та Часовому Яру.
Також по всій лінії фронту ворог застосовував стрілецьку зброю, артилерію, авіацію, РСЗВ "Град", "Смерч", "Ураган".
У Бахмуті обстріляний житловий сектор, торговий центр "Україна", школа. В Авдіївці – житловий сектор, залізничний переїзд, гаражний кооператив, дачний кооператив. У Слов'янську також обстріляли житловий сектор та низку населених пунктів, зокрема, селища міського типу Північне, Південне, Олександрівка та інші. Пошкоджені 52 об'єкти.
За добу в регіоні є 3 загиблих, 11 поранених цивільних, серед яких є 11-річна дитина.
Південні регіони
Зранку в Миколаєві було чутно вибухи. Голова ОВА Віталій Кім також повідомляв, що 1 липня зранку були обстріли у Широківській громаді. Влучили по домогосподарству, потерпілих немає.
У Березнегуватській громаді продовжують обстрілювати села по лінії розмежування. Інформацію щодо потерпілих і пошкоджень уточнюють.
У Миколаївському районі вдень зафіксували обстріли сіл Галицинівка, Лимани Галицинівської громади та села Білозірка Первомайської громади. Там пошкоджено будинок, загинула одна людина. А через обстріли в лісовому урочищі Галицинівської громади горіли хвойна підстилка та лісові насадження площею 1 гектар.
У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч минули відносно спокійно. У Березнегуватській громаді продовжуються обстріли сіл по лінії розмежування. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.
На Херсонщині ситуація досі критична. Багато населених пунктів залишились без води і світла, виїжджати та в'їжджати в села немає можливості. Через бойові дії мешканці більшої частини Херсонщини залишилися без шкіл і дитсадків. Також у них пошкоджені будинки та заміновані поля.
Росія стріляє по мирних українцях
- Останнім часом ворожі обстріли почастішали. Розвідка Великої Британії повідомляла, що росіяни використовують протикорабельні ракети повітряного базування для наземних атак. Це може бути тому, що у ворога закінчуються запаси високоточної зброї.
- Крім того, не все йде гладко в окупантів, які перебувають на загарбаних наших територіях. За інформацією української розвідки, там збільшується кількість збройних сутичок між окупаційними військами. Так, у Токмаку окупанти влаштували колотнечу через награбоване: 4 загиблих, 10 поранених.
- Натомість для своїх обстрілів російські військові продовжують використовувати заборонені касетні боєприпаси. Внаслідок однієї з них по Слов'янську загинуло четверо людей. Відомо також про 7 поранених.
Росіянам на Херсонщині приходить кінець: дивіться відео