В Нацгвардии рассказали, как мобильные огневые группы защищают критическую инфраструктуру

Около тысячи мобильных и стационарных огневых групп Национальной гвардии Украины сейчас задействованы для защиты критической инфраструктуры и противодействия воздушным атакам.

Об этом в интервью Укринформу сообщил спикер НГУ Руслан Музычук.

Как работают огневые группы Нацгвардии?

Количество таких подразделений зависит от объема задач, числа объектов, которые нуждаются в прикрытии. При этом их расположение постоянно корректируется: на отдельных участках силы могут усиливать, но такие данные не разглашают.

Украина имеет протяженную границу с Россией на севере и востоке, а также направление с морской акватории. Поэтому на участках приграничья и там, где потенциально могут появиться воздушные цели противника, стараемся эффективно реагировать,

– отметил Музычук.

Отдельно Музычук сообщил о договоренностях с Германией по усилению противовоздушной составляющей. Речь идет о передаче 15 тысяч дронов-перехватчиков, которые будут использовать для уничтожения быстрых и маневренных целей, а также для прикрытия важных инфраструктурных объектов.

