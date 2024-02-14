Об этом 24 Каналу рассказал представитель ОСГВ "Хортица", капитан ВСУ Илья Евлаш, отметив, что преимущественно на Востоке оккупанты используют различные мотопехотные и мотострелковые подразделения. Всего тут действует 3 – 4 различные армии россиян. Среди них – 1 танковая армия, 6 общевойсковая армия и тому подобное.

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Несмотря на это, они уже не наступают в составе крупных подразделений. А делают различные тактические группы.

Они перемешивают эти армии, делая сборные "солянки". Так они пытаются компенсировать эту нехватку личного состава и обученного персонала, который сюда присылают. Конечно же, есть разные "штормz". Очень распространенные подразделения такого типа. Шойгисты, зэки-отказники, которых кидают на проверку наших минных полей и огневых точек,

– сказал Евлаш.

Кроме того, время от времени на Бахмутском направлении находятся подразделения кадыровцев. А на некоторых участках даже находится так называемый "боевой армейский резерв" (БАРС). Хотя преимущественно на фронте воюют танковые, артиллерийские бригады оккупантов, а также – мотопехотные подразделения.

Нерационально используют спецназ и десантников

Как рассказал Евлаш, на Востоке неоднократно фиксировали, как оккупанты использовали десантников и спецназ как так называемую "элитную пехоту". Это – нерациональное решение, ведь такие подразделения предназначены для других операций.

Это – максимально нерациональное решение. Такие виды войск предназначены для проведения диверсий, операций в тылу. А они в основном используют их как очень обученную пехоту. Такие подразделения требуют очень долгого времени подготовки, дорого обходятся в оснащении, но идут как расходный материал. Пусть продолжают эту тактику,

– заметил Евлаш.

Ситуация на фронте: коротко