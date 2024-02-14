Про це 24 Каналу розповів речник ОСУВ "Хортиця" капітан ЗСУ Ілля Євлаш, зауваживши, що переважно на Сході окупанти використовують різні мотопіхотні та мотострілецькі підрозділи. Загалом тут діє 3 – 4 різні армії росіян. Серед них – 1 танкова армія, 6 загальновійськова армія тощо.

Дивіться також Дебош у бліндажі: як п'яний російський військовий розстріляв своїх командирів, – документи

Попри це, вони вже не наступають у складі великих підрозділів. А роблять різні тактичні групи.

Вони перемішують ці армії, роблячи збірні "солянки". Так вони намагаються компенсувати оцю нестачу особового складу та навченого персоналу, який сюди присилають. Звісно ж, є різні "штормz". Дуже розповсюджені підрозділи такого типу. Шойгісти, зеки-відмовники, яких кидають на перевірку наших мінних полів та вогневих точок,

– сказав Євлаш.

Крім того, час від часу на Бахмутському напрямку перебувають підрозділи кадирівці. А на деяких ділянках навіть перебуває так званий "бойовий армійський резерв" (БАРС). Хоч переважно на фронті воюють танкові, артилерійські бригади окупантів, а також – мотопіхотні підрозділи.

Нераціонально використовують спецназ та десантників

Як розповів Євлаш, на Сході неодноразово фіксували, як окупанти використовували десантників та спецназ як так звану "елітну піхоту". Це – нераціональне рішення, адже такі підрозділи призначені для інших операцій.

Це – максимально нераціональне рішення. Такі види військ призначені для проведення диверсій, операцій в тилу. А вони здебільшого використовують їх як дуже навчену піхоту. Такі підрозділи потребують дуже довгого часу підготовки, дорого обходяться в оснащенні, але йдуть як розхідний матеріал. Хай продовжують цю тактику,

– зауважив Євлаш.

Ситуація на фронті: коротко