Про це 24 Каналу розповів речник ОСУВ "Хортиця" капітан ЗСУ Ілля Євлаш, зауваживши, що переважно на Сході окупанти використовують різні мотопіхотні та мотострілецькі підрозділи. Загалом тут діє 3 – 4 різні армії росіян. Серед них – 1 танкова армія, 6 загальновійськова армія тощо.
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Попри це, вони вже не наступають у складі великих підрозділів. А роблять різні тактичні групи.
Вони перемішують ці армії, роблячи збірні "солянки". Так вони намагаються компенсувати оцю нестачу особового складу та навченого персоналу, який сюди присилають. Звісно ж, є різні "штормz". Дуже розповсюджені підрозділи такого типу. Шойгісти, зеки-відмовники, яких кидають на перевірку наших мінних полів та вогневих точок,
– сказав Євлаш.
Крім того, час від часу на Бахмутському напрямку перебувають підрозділи кадирівці. А на деяких ділянках навіть перебуває так званий "бойовий армійський резерв" (БАРС). Хоч переважно на фронті воюють танкові, артилерійські бригади окупантів, а також – мотопіхотні підрозділи.
Нераціонально використовують спецназ та десантників
Як розповів Євлаш, на Сході неодноразово фіксували, як окупанти використовували десантників та спецназ як так звану "елітну піхоту". Це – нераціональне рішення, адже такі підрозділи призначені для інших операцій.
Це – максимально нераціональне рішення. Такі види військ призначені для проведення диверсій, операцій в тилу. А вони здебільшого використовують їх як дуже навчену піхоту. Такі підрозділи потребують дуже довгого часу підготовки, дорого обходяться в оснащенні, але йдуть як розхідний матеріал. Хай продовжують цю тактику,
– зауважив Євлаш.
Ситуація на фронті: коротко
- З початку повномасштабної війни окупанти втратили понад 398 тисяч особового складу. Також українські військові знищили 6433 ворожих танки, 12043 бойових броньованих машин, 9566 артилерійських систем, 984 РСЗВ, 671 засіб ППО тощо.
- 14 лютого українські військові знищили ворожий ВДК "Цезар Куніков". По ньому влучили морські ударні дрони.
- Що відомо про ВДК "Цезар Куніков" – читайте в матеріалі 24 Каналу.