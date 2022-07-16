К сожалению, она будет очень дорого стоить, – военный эксперт о ключе к победе Украины в войне
Украинцы не сомневаются в нашей победе в этой войне. Однако ключ к поражению россии будет дорого стоить.
Такое мнение высказал военный эксперт и корреспондент The Kyiv Independent Илья Пономаренко. Об этом он сказал 24 каналу. Он также назвал ключ к победе Украины в войне.
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А также отметил, что определенного маркера, который бы указывал российской диктатуре, что пора завершать войну – нет. Даже несмотря на то, что они несут большие потери.
Я думаю, что с каждой волной наступления на Украину, с каждой из тех кампаний по рекрутированию еще менее квалифицированной и небоеспособной военной силы – россия становится слабее.
– считает он.
Ключ к победе
Даже уже сейчас много свидетельств о том, что оккупанты расконсервируют старую технику. Так что ситуация во вражеской армии становится все хуже.
Пономаренко считает, что ключ к нашей победе и переломному моменту будет заключаться в том, чтобы просто продержаться до этой точки. Даже несмотря на то, что у врагов огромные ресурсы, следует понимать, что они не бесконечны.
Наша реалистичная задача сегодня заключается в том, чтобы лишить россию вести адекватные военные действия. Это будет очень тяжело для украинской армии и общества. Мы уже потеряли очень многое. И еще потеряем. К сожалению, эта победа будет очень дорого стоить,
– добавил военный эксперт.
Однако в этом и состоит победа Украины над россией.
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