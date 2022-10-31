Радиоперехваты россиян свидетельствуют о том, что оккупанты до сих пор не нашли цели, за что они воюют. Об этом 24 каналу сказал младший сержант ВСУ и основатель движения "Демократический топор" Юрий Гудыменко.

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По его словам, это оказывает серьезное влияние на их моральный дух. "Ведь для большинства из них непонятно, зачем они жертвуют своей жизнью", – сказал военный.

Гудыменко отметил, что интересно наблюдать "эволюцию" с мобилизованными:

их сначала мобилизуют, они радостно идут стрем, видя, что их вроде бы много.

а потом они попадают на фронт, где оказывается, что их количество ничего не стоит, потому что главное – военное умение и новейшее оружие, а этого у них нет.

Военный ВСУ подчеркнул, что бравура (представление себя храбрым – 24 канал) россиян превращается в быстротечную депрессию. И так происходит почти со всеми.

И хотя россияне пока удерживают контроль над большинством своих войск, это происходит не за счет мотивации, а за счет того, что их подразделения пока выполняют такие приказы, а позади них стоят кадыровцы, которые расстреливают отступающих.

– объяснил Гудыменко.

В то же время он добавил, что когда оккупанты видят серьезную угрозу, то отступают, как это было на Харьковском направлении.

Гудыменко рассказал о деморализованном состоянии россиян и белорусов: видео



Какие потери оккупантов: последние данные

Российские военные, с оружием в руках пришедшие на нашу землю, массово на ней погибают. По состоянию на 31 октября ВСУ ликвидировали уже 71 820 вражеских армейцев.

Только за минувшие сутки ряды мертвых оккупантов пополнили 620 российских солдат. Наибольшие потери россияне понесли на Авдеевском и Лиманском направлениях.

Потери врага в технике: