Радіоперехоплення росіян свідчать про те, що окупанти досі не знайшли мети, за що вони воюють. Про це 24 каналу сказав молодший сержант ЗСУ та засновник руху "Демократична сокира" Юрій Гудименко.

До теми Росіяни атакують на Харківщині, але ЗСУ дають відсіч: карта бойових дій станом на 31 жовтня

За його словами, це серйозно впливає на їхній моральний дух. "Адже для більшості з них незрозуміло, навіщо вони жертвують своїм життям", – сказав військовий.

Гудименко зазначив, що цікаво спостерігати "еволюцію" з мобілізованими:

їх спочатку мобілізують, вони радісно йдуть строєм, бо бачать, що їх начебто багато.

а потім вони потрапляють на фронт, де виявляється, що їхня кількість нічого не вартує, бо головне – військове вміння та новітня зброя, а цього в них немає.

Військовий ЗСУ наголосив, що бравура (вдавання з себе хоробного – 24 канал) росіян перетворюється на швидкоплинну депресію. І так стається майже з усіма.

І хоч росіяни поки що утримують контроль над більшістю своїх військ, це відбувається не за рахунок мотивації, а за рахунок того, що їхні підрозділи поки що виконують такі накази, а позаду них стоять кадирівці, які розстрілюють тих, хто відступає,

– пояснив Гудименко.

Водночас він додав, що коли окупанти бачать серйозну загрозу, то відступають, як це було на Харківському напрямку.

Гудименко розповів про деморалізований стан росіян та білорусів: відео



Які втрати окупантів: останні дані

Російські військові, які зі зброєю у руках прийшли на нашу землю, масово на ній гинуть. Станом на 31 жовтня ЗСУ ліквідували вже 71 820 ворожих армійців.

Лише за минулу добу ряди мертвих окупантів поповнили 620 російських солдатів. Найбільших втрат росіяни зазнали на Авдіївському та Лиманському напрямках.

Втрати ворога у техніці: