Враг пробивается к Покровску и активно атакует на еще 4 направлениях: карта боевых действий 6 июня

Российские войска не прекращают давить и атакуют чуть ли не на всех участках фронта. Только за минувшие сутки зафиксировано 204 боевых столкновения.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Какова ситуация на фронте

За прошедшие сутки на Харьковском направлении произошло девять боестолкновений в районах Старицы, Волчанска, Волчанских Хуторов, Западного и в направлении Довгенького.

Враг атакует на Харьковском направлении: смотрите на карте

На Купянском направлении за сутки зафиксировано пять атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Западное, Петропавловка, Загрызово и в направлении Голубовки.

На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз. Пытался продвинуться вперед в районах населенных пунктов Грековка, Новый Мир, Редкодуб, Карповка, Зеленая Долина, Липовое, Торское и в сторону Григорьевки.

Оккупанты значительно активизировались на Лиманском направлении: смотрите на карте

На Северском направлении за прошедшие сутки произошло три боестолкновения вблизи Верхнекаменского. Все попытки врага продвинуться вперед были отбиты нашими защитниками.

За прошедшие сутки на Краматорском направлении произошло девять боестолкновений вблизи Часового Яра, Курдюмовки и в направлении Предтечино, Белой Горы.

Россияне 9 раз атаковали на Краматорском направлении: смотрите на карте

На Торецком направлении враг совершил 18 атак в районах населенных пунктов Дилиевка, Торецк, Нелиповка, Щербиновка и в направлении Александро-Калинового, Яблоновки, Русиного Яра.

Оккупанты пытаются продвинуться на Торецком направлении: смотрите на карте

На Покровском направлении наши защитники остановили 76 атак агрессора в районах населенных Полтавка, Миролюбовка, Малиновка, Шевченко Первое, Елизаветовка, Лисовка, Зверево, Удачное, Котлино, Новосергиевка, Новоалександровка, Ореховое, Новоукраинка, Андреевка и в сторону Покровска и Алексеевки.

Самой тяжелой остается ситуация на Покровском направлении: смотрите на карте

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 26 вражеских штурмов вблизи населенных пунктов Багатир, Константинополь, Ровнополь, Новоселка, Зеленое Поле и в направлении Алексеевки, Комара.

Украинские защитники отбили 26 вражеских штурмов на Новопавловском направлении: смотрите на карте

На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки враг восемь раз безуспешно пытался прорвать оборону наших защитников в районе Малиновки и вблизи Новозлатополя.

Россияне активизировались на Гуляйпольском направлении: смотрите на карте

На Ореховском направлении оккупационные войска четыре раза штурмовали позиции Сил обороны вблизи Степного, Малых Щербаков и в направлении Новоандреевки.

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили три вражеские атаки.

На Курском направлении за прошедшие сутки наши воины отбили 16 атак противника. Также захватчик совершил 197 артиллерийских обстрелов, из них пять – из реактивных систем залпового огня; нанес 10 авиационных ударов, во время которых сбросил 22 управляемых авиабомб.

Какая ситуация на Курском направлении: смотрите на карте

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.