Об этом во время Конференции послов Украины заявил глава МИД Дмитрий Кулеба, сообщает 24 канал. Президент Владимир Зеленский рассказал, что весь дипломатический корпус нашего государства сегодня получил задачу на следующий год

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Кулеба уверен в победе Украины

Министр иностранных дел Украины убежден в нашей победе над оккупантами. Однако без ответа остаются 3 вопроса:

Когда именно Украина победит?

Что будет победой?

Как Украина будет действовать после победы?

Из этих трех вопросов у меня нет ответа только на первый. Когда сражаешься за право на существование, дедлайны неуместны. Базовый ответ на второй вопрос прост: победой будет все, что будет предусматривать полное восстановление территориальной целостности Украины,

– добавил Кулеба.

По его словам, дальше будут другие победы – компенсации, приговоры за преступления, изгнание России из Совбеза ООН и так далее.

Кулеба заявил о признаках подготовки России к наступлению

Недавно Кулеба заявил, что Россия хочет восстановить способности к большому наступлению уже зимой. Однако Украина делает и будет делать все возможное, чтобы помешать этому.

"Я думаю, что возможности России проводить большое наступление могут восстановиться до конца января – февраля", – прогнозирует министр.

Стоит заметить, что это лишь предположение, что подчеркнул и сам Кулеба. Однако есть признаки, что захватчики до сих пор надеются пробиться и продвинуться глубже. В частности, говорится о: