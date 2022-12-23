Про це під час Конференції послів України заявив очільник МЗС Дмитро Кулеба, повідомляє 24 канал. Президент Володимир Зеленський розповів, що увесь дипломатичний корпус нашої держави сьогодні отримав завдання на наступний рік.

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Кулеба впевнений у перемозі України

Міністр закордонних справ України переконаний у нашій перемозі над окупантами. Однак наразі без відповіді залишаються 3 запитання:

Коли саме Україна переможе?

Що саме буде перемогою?

Як Україна діятиме після перемоги?

З цих трьох запитань у мене немає відповіді лише на перше. Коли б'єшся за право на існування, дедлайни недоречні. Базова відповідь на друге запитання проста: перемогою буде все, що передбачатиме повне відновлення територіальної цілісності України,

– додав Кулеба.

За його словами, далі будуть інші перемоги – компенсації, вироки за злочини, вигнання Росії з Радбезу ООН тощо.

Кулеба заявив про ознаки підготовки Росії до наступу

Нещодавно Кулеба заявив, що Росія хоче відновити спроможності до великого наступу вже взимку. Однак Україна робить та робитиме все можливе, щоб цьому завадити.

"Я думаю, що спроможності Росії проводити великий наступ можуть відновитися до кінця січня – лютого", – прогнозує міністр.

Варто зауважити, що це лише припущення, що й підкреслив сам Кулеба. Однак є ознаки, що загарбники досі сподіваються пробитися та просунутися глибше. Зокрема, мовиться про: