Генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж подчеркнул 24 Каналу, что сегодня размещение миротворцев выглядит нереальным. Страны НАТО, в частности, США и Германия не готовы этого сделать.

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"Железобетонная" гарантия для Украины

Предоставление миротворческого контингента выглядит очень призрачным и не сможет обеспечить перспективы защиты границы от России. Поэтому должна быть создана эффективная модель миропорядка, а также определены действия на случай, если страна-агрессорка решит снова напасть.

С первого дня должен быть политическое, экономическое, военное давление в случае эскалации. Тогда это будет реально. Тогда режим Путина никогда не посмеет напасть,

– подчеркнул генерал армии.

Российского диктатора будут сдерживать мировые системы гарантий, а также мощные вооруженные силы Украины. Их могут поддерживать союзники из Европы, а базовый сегмент– высокотехнологичное оружие, мобильные войска и эффективная модель реагирования.

Будь у нас хотя бы этот сегмент в начале войны, то Путин бы точно не напал. Он бы не видел перспективы для побед. Это формат, который всегда будет постоянным,

– подчеркнул Николай Маломуж.

По его словам, такой формат можно реализовать не только увеличивая масштабы армии. Наоборот– она может быть уменьшена, но оставаться высокомобильным, способной мгновенно действовать на разных направлениях.

Вторая составляющая– высокоточное оружие, системы координации А третья– большой резерв армии до 3 миллионов, который в случае опасности, сможет вступить в бой через 2– 3 дня. Все это будет "железобетонными" гарантиями для Украины.