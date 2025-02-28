Генерал армії, колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж наголосив 24 Каналу, що сьогодні розміщення миротворців виглядає нереальним. Країни НАТО, зокрема США та Німеччина не готові цього зробити.

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"Залізобетонна" гарантія для України

Надання миротворчого контингенту виглядає дуже примарним і не зможе забезпечити перспектив захисту кордону від Росії. Тому має бути створена ефективна модель світопорядку, а також визначено дії на випадок, якщо країна-агресорка вирішить знову напасти.

З першого дня має бути політичний, економічний, воєнний тиск у випадку будь-якої ескалації. Тоді це буде реально. Тоді режим Путіна ніколи не посміє напасти,

– наголосив генерал армії.

Російського диктатора стримуватимуть світові системи гарантій, а також потужні Збройні Сили України. Їх можуть підтримувати союзники з Європи, а базовий сегмент – високотехнологічна зброя, мобільні війська та ефективна модель реагування.

Якби у нас був хоча б цей сегмент на початку війни, то Путін би точно не напав. Він би не бачив перспектив для перемог. Це формат, який завжди буде сталим,

– підкреслив Микола Маломуж.

За його словами, такий формат можна реалізувати не тільки збільшуючи масштаби армії. Навпаки – вона може бути зменшена, але залишатися високомобільною, здатною миттєво діяти на різних напрямках.

Друга складова – високоточна зброя, системи координації. А третя – великий резерв армії до 3 мільйони, який у випадку небезпеки, зможе вступити у бій через 2 – 3 дні. Все це буде "залізобетонними" гарантіями для України.