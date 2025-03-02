В Европе начали сомневаться, действительно ли Соединенные Штаты смогут их защитить в случае агрессии. Такое мнение 24 Каналу выразил дипломат, советник директора Национального института стратегических исследований Андрей Веселовский, отметив, что об этом заговорили сразу после победы Дональда Трампа на выборах.

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Есть ли перспективы нового альянса

Сомнения европейцев в собственной безопасности растут ежедневно после новых заявлений американского президента. Однако, путь к созданию европейского милитаризованного ядра и самообеспечения достаточно длительный.

Другое дело в том, что все реквизиты для преодоления этого пути в Европе есть. У них есть деньги, общая опасность, неплохие научно-технические разработки,

– подчеркнул дипломат.

Например, зенитный комплекс NASAMS сделали норвежцы, SAMP/T – французы с итальянцами. Поэтому не только Соединенные Штаты могут создавать хорошее оружие. Разработки, промышленность, человеческий потенциал уже есть, нужно только вкладывать средства, которых также достаточно.

Если мы составим все армии Европы вместе, то это будет даже больше, чем в американцев. Просто они немного развращены миром, и это надо преодолеть. Если бы произошло развертывание миротворческого контингента на территории Украины – это было бы хорошей тренировкой,

– отметил Андрей Веселовский.

Более того, к этому процессу можно привлечь большинство европейских стран, чтобы они услышали, как летят "Шахеды", увидели, как взрываются пушки не только во время тренировок, а в настоящих боевых условиях.

Именно для этого происходят встречи в Лондоне, перед тем в Брюсселе. Украина показывает Европе путь, его сложность – все это уже лежит на столе.