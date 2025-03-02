У Європі почали сумніватися, чи справді Сполучені Штати зможуть їх захистити у випадку агресії. Таку думку 24 Каналу висловив дипломат, радник директора Національного інституту стратегічних досліджень Андрій Веселовський, зауваживши, що про це заговорили одразу після перемоги Дональда Трампа на виборах.

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Чи є перспективи нового альянсу

Сумніви європейців у власній безпеці зростають щодня після нових заяв американського президента. Однак, шлях до створення європейського мілітаризованого ядра та самозабезпечення досить тривалий.

Інша річ в тому, що всі реквізити для подолання цього шляху в Європі є. У них є гроші, спільна небезпека, непогані науково-технічні розробки,

– підкреслив дипломат.

Наприклад, зенітний комплекс NASAMS зробили норвежці, SAMP/T – французи з італійцями. Тому не лише Сполучені Штати можуть створювати хорошу зброю. Розробки, промисловість, людський потенціал уже є, потрібно лише вкладати кошти, яких також достатньо.

Якщо ми складемо всі армії Європи разом, то це буде навіть більше, ніж в американців. Просто вони трохи розбещені миром, і це треба подолати. Якби сталося розгортання мирозберігаючого контингенту на території України – це було б хорошим тренуванням,

– наголосив Андрій Веселовський.

Ба більше, до цього процесу можна долучити більшість європейських країн, щоб вони почули, як летять "Шахеди", побачили, як вибухають гармати не тільки під час тренувань, а в справжніх бойових умовах.

Саме для цього відбуваються зустрічі у Лондоні, перед тим у Брюсселі. Україна показує Європі шлях, його складність – все це вже лежить на столі.