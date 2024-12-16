О главных событиях дня по состоянию на 16 декабря, ситуацию на фронте, потери врага, продвижение наших защитников, а также дипломатические успехи, рассказывает 24 Канал.

Смотрите также Россияне рвутся в Днепропетровскую область и масштабно штурмуют Северск: обзор карты фронта от ISW

07:00, 16 декабря Президент Словакии заявил, что мир будет стоить Украине определенных территорий По словам политика, на такую мысль его наталкивает ситуация на фронте, где Россия ежедневно приобретает новые территории. Когда речь идет о мире, я считаю, что нужно сохранять реализм. На сегодня, вероятно, никто в Европе среди здравомыслящих людей не верит, что удастся достичь мира без каких-то частичных территориальных потерь для Украины,

– заявил он.

06:20, 16 декабря В Хмельницкой области слышали звуки взрывов Воздушную тревогу на территории Хмельницкой области объявили в 05:21 из-за угрозы ударных БпЛА. Вскоре после этого Воздушные силы сообщили о дронах-камикадзе в регионе. Уже в 06:06 появились первые сообщения о взрывах в Хмельницкой области.

05:45, 16 декабря Вблизи Черкасс и в окрестностях работала ПВО Российская армия запустила "Шахеды" и другие дроны ночью. Воздушную тревогу в Черкасской области объявили в 04:42. А в 05:41 СМИ сообщили о работе ПВО в Черкассах и в окрестностях города. А несколько позже – что возле Черкасс прогремел взрыв.