О главных событиях дня по состоянию на 16 декабря, ситуацию на фронте, потери врага, продвижение наших защитников, а также дипломатические успехи, рассказывает 24 Канал.
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Президент Словакии заявил, что мир будет стоить Украине определенных территорий
По словам политика, на такую мысль его наталкивает ситуация на фронте, где Россия ежедневно приобретает новые территории.
Когда речь идет о мире, я считаю, что нужно сохранять реализм. На сегодня, вероятно, никто в Европе среди здравомыслящих людей не верит, что удастся достичь мира без каких-то частичных территориальных потерь для Украины,
– заявил он.
В Хмельницкой области слышали звуки взрывов
Воздушную тревогу на территории Хмельницкой области объявили в 05:21 из-за угрозы ударных БпЛА. Вскоре после этого Воздушные силы сообщили о дронах-камикадзе в регионе.
Уже в 06:06 появились первые сообщения о взрывах в Хмельницкой области.
Вблизи Черкасс и в окрестностях работала ПВО
Российская армия запустила "Шахеды" и другие дроны ночью. Воздушную тревогу в Черкасской области объявили в 04:42.
А в 05:41 СМИ сообщили о работе ПВО в Черкассах и в окрестностях города. А несколько позже – что возле Черкасс прогремел взрыв.
Силы обороны имели успех возле Купянска, а Россия – на 5 участках фронта.
По данным Deep State, Силы обороны выбили врага из Колесниковского леса южнее Купянска и закрепились. Это важная тактическая победа, которая не дает противнику закрепиться у реки Оскол на дороге Кившаровка – Боровая.
Тем временем оккупанты имели продвижение в Донецкой области. Враг прошел вперед у Часового Яра, а также имел успехи в районе Даченского в направлении Покровска.
Больше всего достижений захватчики имеют на Времовском направлении. Там они продвинулись в Новом Комаре, у Сторожевого и Зеленовки, что способствует дальнейшему наступлению на Великую Новоселку, которая является последним крупным населенным пунктом перед выходом на границы Днепропетровщины.