Про головні події дня станом на 16 грудня, ситуацію на фронті, втрати ворога, просування наших захисників, а також дипломатичні успіхи, розповідає 24 Канал.
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Президент Словаччини заявив, що мир коштуватиме Україні певних територій
За словами політика, на таку думку його наштовхує ситуація на фронті, де Росія щодня здобуває нові території.
Коли йдеться про мир, я вважаю, що потрібно зберігати реалізм. На сьогодні, ймовірно, ніхто в Європі серед розсудливих людей не вірить, що вдасться досягти миру без якихось часткових територіальних втрат для України,
– заявив він.
На Хмельниччині чули звуки вибухів
Повітряну тривогу на території Хмельницької області оголосили о 05:21 через загрозу ударних БпЛА. Незадовго після цього Повітряні сили повідомили про дрони-камікадзе у регіоні.
Вже о 06:06 з'явилися перші повідомлення про вибухи у Хмельницькій області.
Поблизу Черкас та на околицях працювала ППО
Російська армія запустила "Шахеди" та інші дрони уночі. Повітряну тривогу на Черкащині оголосили о 04:42.
А о 05:41 ЗМІ повідомили про роботу ППО у Черкасах та на околицях міста. А дещо згодом – що біля Черкас пролунав вибух.
Сили оборони мали успіх біля Куп'янська, а Росія – на 5 ділянках фронту
За даними Deep State, Сили оборони вибили ворога з колесниківського лісу південніше Купʼянська та закріпилися. Це важлива тактична перемога, яка не дає противнику закріпитися біля річки Оскіл на дорозі Ківшарівка – Борова.
Тим часом окупанти мали просування на Донеччині. Ворог пройшов уперед біля Часового Яру, а також мав успіхи у районі Даченського у напрямку Покровська.
Найбільше досягнень загарбники мають на Времівському напрямку. Там вони просунулися у Новому Комарі, біля Сторожевого і Зеленівки, що сприяє подальшому наступу на Велику Новосілку, яка є останнім великим населеним пунктом перед виходом на кордони Дніпропетровщини.