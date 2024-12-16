03:00, 16 грудня

За даними Deep State, Сили оборони вибили ворога з колесниківського лісу південніше Купʼянська та закріпилися. Це важлива тактична перемога, яка не дає противнику закріпитися біля річки Оскіл на дорозі Ківшарівка – Борова.

Тим часом окупанти мали просування на Донеччині. Ворог пройшов уперед біля Часового Яру, а також мав успіхи у районі Даченського у напрямку Покровська.

Найбільше досягнень загарбники мають на Времівському напрямку. Там вони просунулися у Новому Комарі, біля Сторожевого і Зеленівки, що сприяє подальшому наступу на Велику Новосілку, яка є останнім великим населеним пунктом перед виходом на кордони Дніпропетровщини.