Война в Украине напоминает январь 1991, – литовский журналист

21 апреля 2022 , 15:49
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Источник:

Национальный союз журналистов Украины

Вышел спецвыпуск народной газеты, которую подготовили украинский и литовский союз журналистов. Как люди творческих профессий становятся военными или объединяются в волонтерские центры – об этом пишут в газете "Мы из Украины!"

Авторами уникального журналистского проекта являются журналисты из Вильнюса, Клайпеды и разных городов Украины.

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"Война в Украине напоминает январь 1991 года, когда тот же Кремль, тогда называемый советским, пытался заглушить голос Литвы, объявившей себя свободной", – пишет в своем материале литовский журналист Домас Шнюкас.

Кроме того, литовские коллеги рассказывают в своих публикациях о той огромной поддержке, которую дружественная страна оказывает нашим соотечественникам. Литовцы объединяются и помогают украинским семьям с детьми, собирают гуманитарную помощь.

Утро начинается с молитвы за Украину, день заканчивается молитвой за Украину,
– пишет журналистка Юрате Мажаева.

О том, как украинские медийщики берут в руки оружие, чтобы защищать свои города, как люди в разных городах объединяются в волонтерские штабы, можно почитать в материалах украинских коллег из разных уголков страны.

Также читатели на страницах газеты смогут узнать, как оформить материальную помощь для внутриперемещенных лиц, как вести себя, когда в городе нет связи, что делать при обстрелах, и как помочь себе в случае болезни, если рядом нет врача.

Спецвыпуск газеты "Мы из Украины!" вышел тиражом 80 тысяч экземпляров. Распространяется через областные организации Национального союза журналистов Украины во всех регионах, через волонтерские организации.

Автор: Олег Терещенко