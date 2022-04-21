Война в Украине напоминает январь 1991, – литовский журналист

Вышел спецвыпуск народной газеты, которую подготовили украинский и литовский союз журналистов. Как люди творческих профессий становятся военными или объединяются в волонтерские центры – об этом пишут в газете "Мы из Украины!"

Авторами уникального журналистского проекта являются журналисты из Вильнюса, Клайпеды и разных городов Украины.

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"Война в Украине напоминает январь 1991 года, когда тот же Кремль, тогда называемый советским, пытался заглушить голос Литвы, объявившей себя свободной", – пишет в своем материале литовский журналист Домас Шнюкас.

Кроме того, литовские коллеги рассказывают в своих публикациях о той огромной поддержке, которую дружественная страна оказывает нашим соотечественникам. Литовцы объединяются и помогают украинским семьям с детьми, собирают гуманитарную помощь.

Утро начинается с молитвы за Украину, день заканчивается молитвой за Украину,

– пишет журналистка Юрате Мажаева.

О том, как украинские медийщики берут в руки оружие, чтобы защищать свои города, как люди в разных городах объединяются в волонтерские штабы, можно почитать в материалах украинских коллег из разных уголков страны.

Также читатели на страницах газеты смогут узнать, как оформить материальную помощь для внутриперемещенных лиц, как вести себя, когда в городе нет связи, что делать при обстрелах, и как помочь себе в случае болезни, если рядом нет врача.

Спецвыпуск газеты "Мы из Украины!" вышел тиражом 80 тысяч экземпляров. Распространяется через областные организации Национального союза журналистов Украины во всех регионах, через волонтерские организации.