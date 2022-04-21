Авторами унікального журналістського проєкту є журналісти з Вільнюса, Клайпеди та різних міст України.

Читайте також У Литві заборонили використовувати георгіївську стрічку, літер Z і V

"Війна в Україні нагадує січень 1991 року, коли той самий Кремль, тоді званий совєтським, намагався заглушити голос Литви, яка оголосила себе вільною", – пише у своєму матеріалі литовський журналіст Домас Шнюкас.

Крім цього, литовські колеги розповідають у своїх публікаціях про ту величезну підтримку, яку дружня країна надає нашим співвітчизникам. Литовці обʼєднуються і допомагають українським родинам з дітьми, збирають гуманітарну допомогу.

Ранок починається з молитви за Україну, день закінчується молитвою за Україну,

– пише журналістка Юрате Мажаєва.

Про те, як українські медійники беруть до рук зброю, щоб захищати свої міста, як люди в різних містах обʼєднуються у волонтерські штаби, можна почитати у матеріалах українських колег із різних куточків країни.

Також читачі на сторінках газети зможуть дізнатися, як оформити матеріальну допомогу для внутрішньо переміщених осіб, як поводитися, коли в місті немає звʼязку, що робити при обстрілах, та як допомогти собі в разі хвороби, якщо поруч немає лікаря.

Спецвипуск газети "Ми з України!" вийшов накладом 80 тисяч примірників. Поширюється через обласні організації Національної спілки журналістів України в усіх регіонах, через волонтерські організації.