За минувшие сутки враг наступал на всех направлениях. Ему удалось достичь незначительного успеха только не отдельных направлениях.

ISW не подтверждает ни одного факта оккупации населенного пункта за последние сутки. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW.

Смотрите также Россия стремится защитить авиабазы после ударов Украины и пересматривает свои диверсии в Европе, – ISW

Какова ситуация на фронте по данным ISW?

Российские войска имели определенные успехи в Харьковской и Донецкой области. Украинские же силы спешно контатаковали вблизи Часового Яра.

На Курском направлении в неназванных районах российские войска продолжали наступательные действия, но никакого успеха не достигли.

в неназванных районах российские войска продолжали наступательные действия, но никакого успеха не достигли. На Сумском направлении наступление врага продолжается, но никаких результатов оно за сутки не принесло. Бои шли у Юнаковки, Мирополье и Александрии. Бойцы ГУР 5 августа зашли в тыл врага и нарушили его снабжение. По неподтвержденным заявлениям российских милблогеров украинцы также успешно контратаковали у Новоконстантиновки.

наступление врага продолжается, но никаких результатов оно за сутки не принесло. Бои шли у Юнаковки, Мирополье и Александрии. Бойцы ГУР 5 августа зашли в тыл врага и нарушили его снабжение. По неподтвержденным заявлениям российских милблогеров украинцы также успешно контратаковали у Новоконстантиновки. В Харьковской области российские силы атаковали, но безуспешно. Бои продолжались возле Казачьей Лопани, Кудиевки, Гоптовки и Волчанска.

российские силы атаковали, но безуспешно. Бои продолжались возле Казачьей Лопани, Кудиевки, Гоптовки и Волчанска. На Купянском направлении враг тоже наступал и снова без успеха. Российские войска атаковали у Купянска, Мирного, Голубовки, Красного Первого, Двуречной, Фиголевки, Нововасильевки, Колодязного, Петропавловки и Степной Новоселовки.

враг тоже наступал и снова без успеха. Российские войска атаковали у Купянска, Мирного, Голубовки, Красного Первого, Двуречной, Фиголевки, Нововасильевки, Колодязного, Петропавловки и Степной Новоселовки. В направлении Боровой успехов враг не имел. Атаковал у Богуславки, Грековки, а также в направлении Чернещина, Дружелюбовки и Ольговки.

успехов враг не имел. Атаковал у Богуславки, Грековки, а также в направлении Чернещина, Дружелюбовки и Ольговки. На Лиманском направлении российские войска смогли продвинуться. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 5 августа, свидетельствуют о том, что российские войска недавно незначительно продвинулись к северу от Новомихайловки.

российские войска смогли продвинуться. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 5 августа, свидетельствуют о том, что российские войска недавно незначительно продвинулись к северу от Новомихайловки. Российские войска недавно продвинулись на Северском направлении. Незначительный успех враг имеет у Серебрянки и на северо-западе от Соледара.

Незначительный успех враг имеет у Серебрянки и на северо-западе от Соледара. Украинские войска недавно продвинулись в направлении Часового Яра . Украинские силы недавно продвинулись на восток от Ступочек. Российские войска атаковали вблизи самого Часового Яра, в направлении Веролюбовки, вблизи Белой Горы и Предтечина.

. Украинские силы недавно продвинулись на восток от Ступочек. Российские войска атаковали вблизи самого Часового Яра, в направлении Веролюбовки, вблизи Белой Горы и Предтечина. Российские войска недавно продвинулись на Торецком направлении . Враг имеет успех на восток и юго-восток от Нелиповки и на юго-восток от Щербиновки. Бои продолжались у самого Торецка, Дилиевки, Александро-Шултино, Катериновки, Попового Яра, Полтавки, к югу от водохранилища Клебан Бук, вблизи Романовки и Щербиновки.

. Враг имеет успех на восток и юго-восток от Нелиповки и на юго-восток от Щербиновки. Бои продолжались у самого Торецка, Дилиевки, Александро-Шултино, Катериновки, Попового Яра, Полтавки, к югу от водохранилища Клебан Бук, вблизи Романовки и Щербиновки. На Покровском направлении россияне продолжали наступательные действия, но успехов не достигли. Российские войска атаковали вблизи Родинского, Сухецкого, Владимировки, Бойковки, Заповедного (бывшая Никаноровка), Суворова, Красного Лимана, Новоэкономичного, Миролюбовки, Николаевки, под Мирноградом, возле Лисовки, Леонтовичей, Звериного, Котлиного, Удачного и Молодецкого.

россияне продолжали наступательные действия, но успехов не достигли. Российские войска атаковали вблизи Родинского, Сухецкого, Владимировки, Бойковки, Заповедного (бывшая Никаноровка), Суворова, Красного Лимана, Новоэкономичного, Миролюбовки, Николаевки, под Мирноградом, возле Лисовки, Леонтовичей, Звериного, Котлиного, Удачного и Молодецкого. Российские войска продолжили наступательные операции на Новопавловском направлении , но подтвержденного продвижения не достигли. Враг наступал в направлении самой Новопавловки, вблизи Муравки, Новоукраинки, Алексеевки и Зеленого Кута, в направлении Филиала, вблизи Зеленого Гая и Ивановки.

, но подтвержденного продвижения не достигли. Враг наступал в направлении самой Новопавловки, вблизи Муравки, Новоукраинки, Алексеевки и Зеленого Кута, в направлении Филиала, вблизи Зеленого Гая и Ивановки. На Великомихайловском направлении враг атаковал, но продвижения не достиг. Российские войска вели наступательные действия в районах Поддубного, Мирного, Толстого, Андреевки-Клевцово, возле Малиевки, Шевченко, Воскресенки и Александрограда.

враг атаковал, но продвижения не достиг. Российские войска вели наступательные действия в районах Поддубного, Мирного, Толстого, Андреевки-Клевцово, возле Малиевки, Шевченко, Воскресенки и Александрограда. Оккупанты продолжали наступление на Запорожье , но безуспешно. Россияне атаковали в направлении Новоандреевки, в Плавнях, в направлении Приморского.

, но безуспешно. Россияне атаковали в направлении Новоандреевки, в Плавнях, в направлении Приморского. На Херсонском направлении враг успеха не имел, применял дроны.

Ситуация на фронте: смотрите карты ISW