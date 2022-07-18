"Зомби-лекция" вместо развлечений: оккупанты согнали сотни подростков на стадион в Мариуполе

К празднованию Дня Металлурга оккупационные так называемые власти Мариуполя согнали сотни подростков на стадион. Однако что-то пошло не так.

Вместо футбола детям устроили "зомби-лекцию" о вреде алкоголя и курения. Об этом 24 каналу рассказал Петр Андрющенко – советник мэра Мариуполя.

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Не обошлось и без разговоров о "величии россии".

Зачем это делается – до конца неясно. Частично слышно, как происходит эта лекция. Это какой-то ужас. В принципе, как и все, что россия делает в медиаполе,

– считает Андрющенко.

Советник городского главы отметил, что в городе действительно большая проблема с алкоголем, потому что бутылка пива стоит так же как бутылка воды. Сами же оккупанты такими ценами стараются максимально маргинализировать население, потому что так легче контролировать и вбивать в мозги людей свою пропаганду.

Цинизм россиян

Однако самый большой цинизм в этом "действии" заключался в другом – футбол таки был, правда, уже не для мариупольцев.

"После того, как всех детей вывели со стадиона, снова эти "волонтеры" – "путлерюгенд" – с представителями оккупационной администрации играли в футбол. Они постоянно это делают", – добавил советник мэра города.

Однако не всем доступно такое развлечение. Мариупольцам остаются только такие пропагандистские лекции.

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