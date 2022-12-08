Об окончании войны и поражении Путина, огромном внутреннем бунте в России, двух важных темах переговоров с Россией, странных заявлениях Путина и смене позиции Меркель – рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в эксклюзивном интервью 24 каналу. Он также прокомментировал признание Владимира Зеленского человеком года и назвал неудачника этого года.

Важно Зеленский предположил, когда закончится война в Украине

Журнал Time признал Президента Украины Владимира Зеленского человеком года, а издание Politico назвало Главнокомандующего самым влиятельным человеком Европы. Мы догадываемся, кто должен занять позицию неудачника года.

Признание Зеленского человеком года гораздо глубже, чем просто эмоциональное отличие Украины как страны, которая сегодня выглядит абсолютно не как остальные. С точки зрения того, что она делает для цивилизованного мира, – отстаивает ценности, журналистские издания Time и Politico смотрят немного глубже на "природу" награды в этом году.

Они говорят, что Зеленский и Украина в целом изменили понимание глобальной политики, то есть вернули к тому, что если это зло, то ты должен назвать это злом и сказать об этом публично, а не бояться и говорить о возможных договоренностях за спиной.

Смотрите полное интервью с Михаилом Подоляком: видео 24 канала

Изменение позиции Меркель

Я приведу другой пример: Меркель – это мое большое разочарование, потому что этот человек является одной из ключевых причин того, что сегодня мы с вами живем во время масштабной войны и вторжения России.

Сегодня в интервью она сказала, что в 2014 году они вели себя неправильно. Это впервые она говорит, что должна быть более агрессивная реакция на аннексию Крыма и более справедливая оценка намерений России. Меркель говорит, что Украина в 2014 году не была готова так, как сегодня.

Михаил Подоляк Советник главы Офиса Президента Да, возможно, мы не были готовы как сегодня, но и Россия не была такой, как сегодня – абсолютно агрессивной и бесчеловечной страной. Тогда Россия еще немного прислушивалась к международному праву. Это сегодня Россия зашла к нам конкретно с буквой "Z" и говорит, что будет массово нас вырезать, а в 2014 году заходила "зелеными человечками". Тогда и нужно было принять многие решения, принимаемые сегодня Европой.

Изменение позиции Меркель и есть следствие того, что человеком года является Зеленский, потому что он приучает этих людей не врать публично, брать на себя ответственность и говорить: "Это зло, мы против этого".

Ценности – это не просто слова, это конкретные действия. К сожалению, мы еще не видим, что это до конца понятно, потому что иначе мы сегодня имели бы сотню систем Patriot на границах Украины, не на границах Польши, а именно Украины или внутри страны. Но пока мы этого не видим, и это отголосок непонимания, что глобальная политика полностью изменилась.

Что касается неудачника, то, безусловно, просто было бы сказать, что это только Путин, но это не только он. Неудачники – это концепция "русского мира" в целом. Ключевой неудачник этого года – "русский мир", о котором долгое время рассказывала Россия, которого боялись и которого до сих пор определенный ряд обществ боится и продолжает договариваться с ними о чем-то или слушать "Бориса Годунова". Они не поняли, что "Борис Годунов" это и есть об убийствах, переворотах, ядах и т.д.

Мы должны окончательно добить концепцию "русского мира", он должен стать свидетельством аутсайдерства и изгнания. Это архаика, которую не нужно поддерживать, вкладывать в нее или финансировать через "Северный поток-1" или "Северный поток-2".

Кровавой войны в Украине могло бы не быть

Как сказала Меркель, они дали нам время стать сильнее и якобы помогли. И страны НАТО стали сильнее и теперь, мол, могут дать нам больше, чем тогда.

Стоит спросить у Меркель – а в 2007 году, когда Путин выступал на конференции в Мюнхене и сказал, что он будет разрушать этот мир и эти правила, тогда можно было принять для себя определенные решения? А в 2008 году, когда Путин убивал грузин – геноцидил другое государство, тогда можно было принять решение? Или тогда еще было непонятно?



Владимир Путин с Ангелой Меркель / Фото ВВС

А когда его знаменитая ядерная подлодка "Курск" затонула, нельзя было увидеть реакцию Путина на гибель людей под водой, что он говорит, мол, ничего страшного, что она утонула. Не понятно тогда, кто это? Малообразованный и агрессивный человек.

Вчера вы должны увидеть это странное существо (Путина – 24 канал), когда он общался с Советом по правам человека. Вы видели, с какой улыбкой он говорил, что "спецоперация" продлится еще долго, но главное, что они захватили какие-то территории, перерезали часть украинцев и продолжат это делать. У него была улыбка маньяка. Очевидно, что это за психотип.

Но ведь Меркель лично с ним общалась. И если бы в 2008 году приняли нужные решения о нарушении международного права, то не было бы в 2014 году (аннексии Крыма – 24 канала).

А если бы в 2014 году приняли жесткие решения и передали нам оружие и поддержали Украину, то сегодня не было бы фантастически кровавой войны в 21 веке. Поэтому нет никакого оправдания для Меркель и для кого-либо другого. Равно как нет никакого оправдания для Владимира Путина, потому что понятно, кто это. Это было понятно после Беслана в 2003 году. Надо было не бояться.

Вернусь снова к вашему вопросу относительно человека года – это Украина, и это Зеленский. Мы сегодня прямо об этом говорим. А раньше, помните, до этой войны – могли бы мы себе позволить так говорить, например, о лидере немецкой правящей партии? Безусловно, нет. А сегодня можем и это нужно делать, чтобы таких ошибок, которые приводят к геноциду стран, больше не было.

И теперь поправить это уже выпало на наши плечи. Мы будем над этим работать и нас точно не остановить. Правда, в США заговорили о том, что будут помогать нам исключительно до возвращения границ 24 февраля, а дальше, значит, сами. Мы и так здесь сами, но хотелось бы поддержки границ 1991 года.

Это не совсем так. Это фраза господина Блинкена (госсекретарь США – 24 канал), которую вырвали из контекста, но между тем было четко заявлено заместителями Блинкена и господином Кирби (представитель Пентагона – 24 канал), что только Украина формирует повестку дня по войне. Только Украина будет решать, что и как будет происходить с точки зрения событий на фронте и после войны.

Более того, США четко говорят, что абсолютно разделяют позицию Зеленского и Украины относительно необходимости освобождения всех территорий. Оставить любой российский криминальный анклав на территории Украины будет означать продолжение войны, что не нужно ни Украине, ни Европе, ни США.

Поэтому могу вас заверить, что есть консолидированная позиция на разных уровнях. Об этом постоянно говорит и господин Шольц (канцлер Германии – 24 канал) и господин Столтенберг (секретарь СНБО – 24 канал), и господин Остин (министр обороны США – 24 канал). Наши партнеры четко говорят, что территория Украины должна быть освобождена в полном объеме. Это решение Украины.

Они будут стоять рядом с нашим государством, и все, что будет нужно, они предоставят. Территория Украины может быть свободна только в пределах 1991 года. Нет юридического формата 24 февраля.

"Мы можем только так закончить войну"

Сейчас я отвлекаюсь от того, что говорят политики. Хочу, чтобы мы с вами понимали – нет для нас 24 февраля. Потому что после 24 февраля есть огромное количество жертв среди гражданского населения и военных, заплативших своей жизнью за освобождение территорий.

У нас огромные долговые обязательства перед нашими погибшими. Мы не можем позволить им умереть окончательно за невыигранную войну. Понимаете, это невозможно. Мы можем только выйти на границы 1991 года. Только так мы заплатим долги перед нашими погибшими, перед нашими детьми – это 444 ребенка, погибших из-за того, что Россия атакует Украину.

Мы можем только так закончить войну. Это ключевое. Политические тезисы, которые проскакивают в СМИ, они совсем не о завершении войны и не о ее последствиях. Это просто ситуативные разговоры, какие-то обсуждаемые темы, дискуссия. Мы ведь демократическое государство, как и США.

Я хочу, чтобы все понимали: фактически война закончится, только когда Россия полностью проиграет на территории Украины. Других финалов быть не может. Даже если кто-то думает, что можно подписать "Минск-3" – это не будет финалом войны, это будет началом другого этапа войны .



Победа точно за Украиной / Фото из открытых источников

Еще раз подчеркиваю, что 90 процентов украинцев консолидированы, что война закончится только в момент, когда Россия покинет территорию Украины включительно с Крымом, чтобы никто не говорил что полуостров – это что-то другое.

После этого последует очень долгий процесс: нам нужно забрать десятки или сотни людей, которые будут сидеть на скамье подсудимых в рамках специального трибунала, а также ряд репараций. Причем она должна быть не разовой, а на определенный срок распределена – 10, 20, 30 лет. Украина должна взыскать с России огромную сумму денег.

Первые репарации уже взимает наш Ощадбанк, даже в международных судах признали, что Россия должна заплатить ему за отжатые банки в Крыму, что тоже не может не радовать в этой истории. Они уже начинают нам потихоньку все отдавать, за 2014-й год, правда, но все-таки.

Мы понимаем, что выйти на границы 1991 года – это наша главная цель, идея, и мы точно до них дойдем и там будем. Вопрос только в том, что если мы остановимся на границах 1991 года, то это означает, что у нас будет постоянная линия фронта, которая будет обстреливаться с той стороны. По мнению экспертов, эту линию фронта нужно сдвинуть на территорию России – где-то в Таганрог желательно.

Я все-таки считаю, что есть разведка, есть Вооруженные Силы Украины, верховный Главнокомандующий, есть МИД, и таким образом можно было бы опираться на оценки, которые они дают, а не на слова экспертов.

Но между тем давайте об этом поговорим. На мой взгляд, можно пофантазировать обо всем, что угодно, но есть логика войны. Такая война однозначно закончится поражением России, других вариантов нет – не будет никакого компромисса, не будет никакого "Минска-3", не будет никакой новой линии разграничения, не будет временного перемирия – это невозможно после такой войны.

Снова подчеркиваю – даже если кто-то об этом фантазирует, "типа я такой хитрый и думаю, как что-то намутить". У нас были такие политические элиты, которые думали, что они придумали фантастическую схему "Минск 2.0", которую не придется выполнять и это не будет провоцировать никаких последствий. К сожалению, вы видите, к чему это привело.

Но я думаю, что все будет идти линейно к правильному финалу этой войны. Мы освободим свои территории в полном объеме, это однозначно, иначе Украина как государство не будет существовать.

Это нужно постоянно фиксировать – нет никакого Крыма, который де-факто контролирует кто-то другой, нет никакого донбасского народа. Более того – я абсолютно жестко отношусь ко всем темам относительно того, что нужна реинтеграция, нужно людям объяснять, почему в Украине лучше, чем в России.

На мой взгляд, если человеку нравится "русский мир", российские ценности, но он – гражданин Украины, то, если он не совершал коллаборантских действий, пусть забирает свои вещи и уезжает в Россию.

"Не будет распада России, будет внутренний бунт"

А теперь по Таганрогу – когда Россия проиграет, там не будет линии обороны, не будет бомбоубежищ, там будет внутренний огромный бунт, там будет замена элиты, там будет идти трансформация кровавого типа.

Михаил Подоляк Советник главы Офиса Президента Это не распад территории, как все думают и чего боятся наши партнеры, мол, если там начнется революционный процесс, ядерное оружие может перейти под контроль непонятно кого. А сегодня оно находится понятно у кого? Вас не пугает вся эта риторика того же Путина, который сказал, что они напали на другую страну, поэтому увеличиваются риски ядерной войны.

При этом он говорит, что Россия не будет бить первой, но если кто-нибудь другой ударит первым, то у них не будет шанса ударить вторыми.

Это примитивная логика, когда IQ меньше 80. Он (Путин – 24 канал), наверное, общается так с ключевой массой российских избирателей, которые тоже так думают, потому что не понимают, что такое современный мир.

Но не стоит вопрос, что мы должны в Таганрог заходить или еще куда-нибудь. Украина абсолютно четко в рамках международного права делает свое дело – освобождает свои территории, это законно. Никаких претензий, что мы что-то нарушаем, к нам точно нет и не будет никогда.

Два ключевых момента переговоров с Россией

А когда мы выйдем на границы 1991 года, в России начнутся процессы трансформации, будет сформирована новая группа переговорщиков со стороны России и с ними за столом переговоров мы обсудим еще один важный момент – мы ультимативно предложим отодвинуть российскую армию на 50–100 километров от границы с Украиной. То есть вооруженные силы России не будут иметь права находиться у наших границ. Это ключевое.

Далее – будем разговаривать о ядерном арсенале России вместе с нашими партнерами. Я думаю, что к тому времени, когда Россия наконец-то проиграет, партнеры поймут, что надо взять под контроль ядерный арсенал страны, где есть подобные политические элиты. То есть надо будет обложить их еще дополнительными ограничениями по поводу того, когда можно использовать ядерку и для чего она вообще нужна.

Важно Подоляк назвал условие, точно означающее окончание войны

Вот об этом – ядерное сдерживание России – нужно будет отдельно говорить на переговорном процессе. Поэтому мне кажется, что война не будет идти к тому, что мы должны зайти в Таганрог или еще куда-нибудь. Нет, Украина не хочет забрать себе какую-то долю территории других стран, нам это не нужно.

И знаете почему? Потому что мы в разных мирах – у нас абсолютно развитое общество, у нас круто жить. Мы современная цивилизация: мы думаем о том, как продлить ресурс жизни, как нанотехнологии внедрять и т.д. А если зайти в Россию, то вы увидите там совсем другой уровень жизни – люди там живут в 17 веке. А нам нужно будет поднять их до более высокого уровня, так зачем нам это?

"Хлопок" в России и интересные заявления Путина

Давайте тогда о нашем новом герое – "хлопке", который в последнее время играет с огнем в России – то где-то в Саратове, то где-то в Курске, то где-то в Рязани, там у них постоянно что-то происходит. Мы, конечно, только наблюдаем. Они заявляют, что это был украинский беспилотник. Не могу об этом не спросить.

Вчера было заявление следственного комитета России, они сказали, что до сих пор не установлено, кто совершал какие-либо действия на Крымском мосту. То есть следствие не доказало, кто и что там делал. А Путин тогда вышел и сказал, что это была Украина и нам будут мстить, мол, это был теракт на Крымском мосту и они будут убивать украинских детей. Итак, все, что они говорят – это абсолютная ложь.



"Хлопок" прилетел на Крымский мост / Фото из открытых источников

Кстати, Путин вчера сделал интересные заявления в Совете по правам человека. Он говорил, что "Россия зашла в Украину, убила здесь людей и получила положительный результат – забрала территории". А 24 февраля и в марте Путин говорил, что они заходят на территорию Украины, потому что здесь нацисты и они хотят провести "денацификацию" и "демилитаризацию", но не хотят забирать территории.

А теперь он (глава Кремля – 24 канал) говорит с усмешкой, что война будет идти долго, а мобилизации в России уже не будет (хотя она идет постоянно) и что территорию они уже забрали. Хочу объяснить, что все, что говорит Россия, это сплошная ложь всегда.

Путин сказал, что они забрали некоторые территории, в том числе "Азовсталь", и теперь Азовское море – это "внутреннее море России". Но если они в наших морях "собирают свой подводный Черноморский флот" и там их моряки "обследуют дно", то это не значит, что это теперь их море.

Официально скажу, что Азовское море – это не "внутреннее море России", это очевидно, как и то, что временно оккупированные территории не являются территорией России. Этот человек (Путин – 24 канал) может говорить все, что угодно.

Мне больше нравилось другое – то, что он сказал – мол, Петр первым хотел дойти до Азовского моря, и вот Путин наконец дошел до него. Он живет в как-то даже не параллельном мире, а вообще где-то за Вселенной. Какой Петр Первый? Какое Азовское море? У вас Таганрог на Азовском море. Кто куда должен был зайти?

Так ты (Путине – 24 канал) можешь сказать, что никто в мире никогда не использовал крылатые ракеты по объектам энергетики массово, а вот я это сделал. Ну ладно, давай тебе за это Нобелевскую премию дадим.

Уже 20 лет всем ясно, что у вас другой взгляд на то, что такое человек. Мы это уже поняли, зачем об этом публично то и дело фиксировать умышленные теракты массовых военных преступлений. Сейчас надо это все брать и говорить – смотрите человек откровенно сказал, что единственной целью войны был конкретно захват территории Украины и массовое убийство людей.

А теперь о том, что говорит Конашенков (представитель Минобороны России – 24 канал) о беспилотниках. Этот человек уже сказал о том, что они на третий день войны уничтожили "100–500 тысяч" наших боевых вертолетов. Когда этот интересный персонаж что-то говорит, это такой "Камед Клаб".

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Но нет никаких вмешательств Украины в работу стратегических аэродромов России, они просто будут постепенно впадать в истерику инцидентов такого характера, как мы видели в Энгельсе и Дягилево.

Потому что российская силовая вертикаль постепенно умирает, люди в России понимают, что нет обмена "безопасность – на свободу". То есть нет ни свободы, ни качества жизни и безопасности теперь нет. Потому количество саботажа будет увеличиваться, количество инцидентов будет увеличиваться, количество аварий будет только расти, а мы с вами будем спокойно смотреть за тем, как умирает империя нацистского пошиба в 21 веке.

Потому что Украина не нападает на беззащитные аэропорты, где стоит ядерная триада.

Украина ведет исключительно оборонительную войну в рамках международного права. Мы освобождаем свои территории, все, что мы уничтожаем на территории Украины, абсолютно юридически мотивировано. Никаких претензий ни на одной площадке по отношению к Украине быть не может и не будет. Мы не провоцируем, не начинаем войн. Безусловно, мы уничтожим все оккупационные администрации на территории Украины, включая территорию Донбасса и Крыма. Это способ защитить право на суверенитет. Иначе у нас не будет государства, это очевидно.

Но между тем, по мере того, как Украина будет уничтожать все российское, что находится на территории Украины, будет резко и геометрически увеличивать количество эксцессов в Дягилево, Энгельсе, Саратове. То есть очень важно зафиксировать, что Украина не атакует "поселок Щебекино" в Белгородской области. Потому что нужно быть чудаком, чтобы постоянно серьезно говорить: смотрите Россия атакует Киев, Львов, Винницу, Одессу, а эффективно воюющая на поле боя Украина атакует "Щебекино".

Понимаете нонсенс – нам не нужно атаковать "Щебекино", это не стратегический объект. Мы вообще не атакуем Россию. Россия будет умирать, потому что проигрывает войну в Украине.

Об ударах России по энергетике, предоставлении оружия Украине, ситуации на фронте и выходе россиян с Запорожской АЭС – скоро читайте во второй части интервью на сайте 24 канала. Не пропустите!