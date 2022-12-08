Про закінчення війни та поразку Путіна, величезний внутрішній бунт у Росії, дві важливі теми переговорів з Росією, дивні заяви Путіна та зміну позиції Меркель – розповів радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу. Він також прокоментував визнання Володимира Зеленського людиною року та назвав невдаху цього року.

Важливо Зеленський припустив, коли закінчиться війна в Україні

Журнал Time визнав Президента України Володимира Зеленського людиною року, а видання Politico назвало Головнокомандувача найвпливовішою людиною Європи. Ми здогадуємося, хто має зайняти позицію невдахи року.

Визнання Зеленського людиною року є набагато глибшим, ніж просто емоційною відзнакою України, як країни, яка сьогодні виглядає абсолютно не як решта. З точки зору того, що вона робить для цивілізованого світу – боронить цінності, журналістські видання Time і Politico дивляться трохи глибше на "природу" нагороди цього року.

Вони говорять, що Зеленський та Україна в цілому змінили розуміння глобальної політики, тобто повернули до того, що якщо це – зло, то ти маєш назвати це злом і сказати про це публічно, а не боятися та говорити про можливі домовленості за спиною.

Дивіться повне інтерв'ю з Михайлом Подоляком: відео 24 каналу

Зміна позиції Меркель

Я наведу інший приклад: Меркель – це особисто моє велике розчарування, тому що ця людина є однією з ключових причин того, що сьогодні ми з вами живемо під час масштабної війни та вторгнення Росії.

Сьогодні в інтерв'ю вона сказала, що у 2014 році вони поводили себе неправильно. Це вперше вона говорить, що мала бути агресивніша реакція на анексію Криму та справедливіша оцінка намірів Росії. Меркель говорить, що Україна у 2014 році не була готова як сьогодні.

Михайло Подоляк Радник глави Офісу Президента Так, можливо, ми не були готовими як сьогодні, але й Росія не була такою як сьогодні – абсолютно агресивною та нелюдською країною. Тоді Росія ще трошки дослухалася до міжнародного права. Це сьогодні Росія зайшла до нас конкретно з літерою "Z" і говорить, що буде масово нас вирізати, а у 2014 році заходила "зеленими чоловічками". Тоді й треба було ухвалити багато рішень, які сьогодні приймає Європа.

Зміна позиції Меркель і є наслідком того, що людиною року є Зеленський, тому що він привчає цих людей не брехати публічно, брати на себе відповідальність і казати: "Це – зло, ми проти цього".

Цінності це не просто слова, це конкретні дії. На жаль, ми ще не бачимо, що це до кінця зрозуміло, тому що інакше ми сьогодні мали б сотню систем Patriot на кордонах України, не на кордонах Польщі, а саме – України чи всередині країни. Але поки ми цього не бачимо, і це – відголос нерозуміння, що глобальна політика повністю змінилася.

Щодо невдахи, то безумовно просто було б сказати, що це тільки Путін, але це не лише він. Невдахи – це концепція "русского міра" в цілому. Ключова невдаха цього року – "русскій мір", про який тривалий час розповідала Росія, якого боялися та якого і досі певна низка суспільства боїться та продовжує домовлятися з ними про щось або слухати "Бориса Годунова". Вони не зрозуміли, що "Борис Годунов" це і є про вбивства, перевороти, отруту тощо.

Ми маємо остаточно добити концепцію "русского міра", він має стати свідченням аутсайдерства та вигнанства. Це архаїка, яку не треба підтримувати, вкладатися в неї чи фінансувати через "Північний потік-1" або "Північний потік-2".

Кривавої війни в Україні могло б не бути

Як сказала Меркель, вони дали нам час стати сильнішими та нібито допомогли. І країни НАТО стали сильнішими й тепер, мовляв, можуть дати нам більше ніж тоді.

Варто запитати в Меркель – а у 2007 році, коли Путін виступав на безпековій конференції в Мюнхені та сказав, що він буде руйнувати цей світ і ці правила, тоді можна було прийняти для себе певні рішення? А у 2008 році, коли Путін вбивав грузинів – геноцидив іншу державу, тоді можна було ухвалити рішення чи тоді ще було незрозуміло?



Владімір Путін з Ангелою Меркель / Фото ВВС

А коли його славетний ядерний підводний човен "Курськ" затонув, не можна було побачити реакцію Путіна на загибель людей під водою, що він казаве, мовляв, нічого страшного, що він затонув. Не було зрозуміло тоді, хто це? Малоосвічена та агресивна людина.

Вчора ви мали побачити цю дивну істоту (Путіна – 24 канал), коли він спілкувався з Радою з прав людини. Ви бачили з якою усмішкою він говорив, що "спецоперація" триватиме ще довго, але головне, що вони захопили якісь території, перерізали частину українців та продовжать це робити. У нього була посмішка маніяка. Очевидно, що це за психотип.

Але ж Меркель особисто з ним спілкувалася. І якби в 2008 році прийняли потрібні рішення про порушення міжнародного права, то не було б 2014 року (анексії Криму – 24 канал).

А якби в 2014 році прийняли жорсткі рішення і передали нам певну зброю та підтримали Україну, то сьогодні не було б фантастично кривавої війни у 21 століття. Тому немає жодного виправдання для Меркель і для будь-кого іншого. Так само як немає ніякого виправдення для Владіміра Путіна, тому що зрозуміло, хто це. Це було зрозуміло після Беслану у 2003 році. Треба було не боятись.

Повернусь знову до вашого питання щодо людини року – це Україна, і це Зеленський. Ми сьогодні прямо про це говоримо. А раніше, пам'ятаєте, до цієї війни – чи могли б ми собі дозволити так говорити, наприклад, про лідера німецької правлячої партії? Безумовно, ні. А сьогодні можемо, і це потрібно робити, щоб таких помилок, які призводять до геноциду країн, більше не було.

І тепер виправити це вже випало на наші плечі. Ми над тим працюватимемо і нас точно не зупинити. Щоправда, у США заговорили про те, що допомагатимуть нам винятково до повернення кордонів 24 лютого, а далі, виходить, самі. Ми й так тут самі, але хотілося б підтримки до кордонів 1991 року.

Це не зовсім так. Це фраза пана Блінкена (держсекретар США – 24 канал), яку дістали з контексту, але між тим – було чітко заявлено заступниками Блінкена та паном Кірбі (представник Пентагону – 24 канал), що тільки Україна формує порядок денний щодо війни. Тільки Україна буде вирішувати, що і як буде відбуватися з точки зору подій на фронті та після війни.

Ба більше – США чітко говорять, що абсолютно поділяють позицію Зеленського та України щодо необхідності звільнення усіх територій. Залишити будь-який російський кримінальний анклав на території України буде означати продовження війни, що не потрібно ні Україні, ні Європі, ні США.

Тому можу вас запевнити, що є консолідована позиція на різних рівнях. Про це постійно говорить і пан Шольц (канцлер Німеччини – 24 канал) і пан Столтенберг (секретар РНБО – 24 канал), і пан Остін (міністр оборони США – 24 канал). Наші партнери чітко говорять, що територія України має бути звільнена в повному обсязі. Це рішення України.

Вони будуть стояти поруч з нашою державою, і все що буде потрібно, вони нададуть. Територія України може бути вільною тільки в межах 1991 року. Немає юридичного формату 24 лютого.

"Ми можемо тільки так закінчити війну"

Зараз я абстрагуюся від того, що говорять політики. Хочу, щоб ми з вами розуміли – немає для нас ніякого 24 лютого. Тому що після 24 лютого є величезна кількість жертв серед цивільного населення та військових, які заплатили своїм життям за звільнення територій.

В нас є величезні боргові зобов'язання перед нашими загиблими. Ми не можемо їм дозволити померти остаточно за невиграну війну. Розумієте, це неможливо. Ми можемо тільки вийти на кордони 1991 року. Тільки так ми заплатимо борги перед нашими загиблими, перед нашими дітьми – це 444 дитини, які загинули через те, що Росія атакує Україну.

Ми можемо тільки так закінчити війну. Це ключове. Політичні тези, які проскакують у медіа, вони зовсім не про завершення війни й не про її наслідки. Це просто ситуативні розмови, якісь теми обговорюються, дискусія. Ми ж демократична держава, як і США.

Я хочу, щоб всі розуміли: фактично війна закінчиться лише тоді, коли Росія повністю програє на території України. Інших фіналів не може бути. Навіть якщо хтось думає, що можна підписати "Мінськ-3" – це не буде фіналом війни, це буде початком іншого етапу війни.



Перемога точно за Україною / Фото з відкритих джерел

Ще раз підкреслюю, що 90 відсотків українців мають консолідовану думку, що війна закінчиться тільки в момент, коли Росія залишить територію України включно з Кримом, щоб ніхто не говорив що півострів – це щось інше.

Після цього буде дуже довгий процес: нам треба забрати десятки чи сотні людей, які будуть сидіти на лаві підсудних у рамках спеціального трибуналу, а також – низку репарацій. Причому вона має бути не одноразовою, а на певний термін розподілена – 10, 20, 30 років. Україна має стягнути з Росії величезну суму грошей.

Перші репарації вже стягує наш "Ощадбанк", навіть в міжнародних судах визнали, що Росія має заплатити йому за "віджаті" банки в Криму, що теж не може не тішити в цій історії. Вони вже починають нам потихеньку то все віддавати, за 2014-й рік, щоправда, але все-таки.

Ми розуміємо, що вийти на кордони 1991-го року – це наша головна ціль, ідея, і ми точно до них дійдемо і там будемо. Питання тільки в тому, що якщо ми зупинимось на кордонах 1991-го року, то це означатиме, що в нас буде постійна лінія фронту, яка буде обстрілюватися з тієї сторони. На думку експертів, цю лінію фронту потрібно посунути на територію Росії – десь до Таганрога бажано.

Я все-таки вважаю, що є розвідка, є Збройні Сили України, є верховний Головнокомандувач, є МЗС, і таким чином можна було б опиратися на оцінки, які вони дають, а не на слова експертів.

Але між тим, давайте про це поговоримо. На мій погляд, можна пофантазувати про все, що завгодно, але є логіка війни. Така війна однозначно закінчиться поразкою Росії, інших варіантів немає – не буде ніякого компромісу, не буде ніякого "Мінськ-3", не буде ніякої нової лінії розмежування, не буде ніякого тимчасового перемир’я – це неможливо після такої війни.

Знову підкреслюю – навіть якщо хтось про це фантазує, "типу я такий хитрий і думаю, як щось намутити". У нас були такі політичні еліти, які думали, що вони вигадали фантастичну схему "Мінськ 2.0", яку не треба буде виконувати й це не провокуватиме ніяких наслідків. На жаль, ви бачите, до чого це призвело.

Але я думаю, що все буде йти лінійно до правильного фіналу цієї війни. Ми звільнимо свої території в повному обсязі, це однозначно, інакше – Україна, як держава не буде існувати.

Це треба постійно фіксувати – немає ніякого Криму, який де-факто контролює хтось інший, немає ніякого донбаського народу. Більше того – я абсолютно жорстко відношуся до всіх тем щодо того, що треба реінтеграція, треба людям пояснювати, чому в Україні краще, ніж в Росії.

На мій погляд, якщо людині подобається "русскій мір", російські цінності, але вона – громадянин України, то, якщо вона не вчиняла колаборантських дій, нехай забирає свої речі і виїжджає до Росії.

"Не буде розпаду Росії, буде внутрішній бунт"

А тепер щодо Таганрогу – коли Росія програє, там не буде лінії оборони, не буде бомбосховищ, там буде внутрішній величезний бунт, там буде заміна еліти, там буде йти трансформація кривавого типу.

Михайло Подоляк Радник глави Офісу Президента Це не розпад території, як всі думають і чого бояться наші партнери, мовляв, якщо там почнеться революційний процес, то ядерна зброя може перейти під контроль незрозуміло кого. А сьогодні вона перебуває зрозуміло в кого? Вас не лякає вся ця риторика того ж Путіна, який сказав, що вони напали на іншу країну, а тому збільшуються ризики ядерної війни.

При цьому він каже, що Росія не буде бити першою, але якщо хтось інший вдарить першим, то в них не буде шансу вдарити другими.

Це примітивна логіка, коли IQ менше 80. Він (Путін – 24 канал), напевно, спілкується так з ключовою масою російських виборців, які теж такі думають, бо не мають розуміння, що таке сучасний світ.

Але не стоїть питання, що ми маємо в Таганрог заходити чи ще кудись. Україна абсолютно чітко в рамках міжнародного права робить свою справу – звільняє свої території, це законно. Ніяких претензій, що ми щось порушуємо, до нас точно немає і не буде ніколи.

Два ключові моменти переговорів з Росією

А коли ми вийдемо на кордони 1991 року, в Росії почнуться процеси трансформації, буде сформована нова група перемовників з боку Росії, і з ними за столом переговорів ми обговоримо ще один важливий момент – ми ультимативно запропонуємо відсунути російську армію на 50 – 100 кілометрів від кордону з Україною. Тобто збройні сили Росії не будуть мати права знаходитися біля наших кордонів. Це ключове.

Далі – будемо розмовляти про ядерний арсенал Росії разом з нашими партнерами. Я думаю, що до того часу, коли Росія нарешті програє, партнери зрозуміють, що треба взяти під контроль ядерний арсенал країни, де є подібні політичні еліти. Тобто треба буде обкласти їх ще додатковими обмеженнями щодо того, коли можна використовувати ядерку і для чого вона взагалі потрібна.

Важливо Подоляк назвав умову, яка точно означатиме закінчення війни

Ось про це – ядерне стримування Росії – треба буде окремо говорити на переговорному процесі. Тому мені здається, що війна не буде йти до того, що ми маємо зайти до Таганрогу чи ще кудись. Ні, Україна ж не хоче забрати собі якусь частку території інших країн, нам це не потрібно.

І знаєте чому? Бо ми в різних світах – в нас абсолютно розвинуте суспільство, в нас круто жити. Ми є сучасною цивілізацією: ми думаємо про те, як продовжити ресурс життя, як нанотехнології впроваджувати тощо. А якщо зайти в Росію, то ви там побачите зовсім інший рівень життя – люди там живуть у 17 сторіччі. А нам треба буде підняти їх до вищого рівня, то навіщо нам це?

"Бавовна" в Росії та цікаві заяви Путіна

Давайте тоді про нашого нового героя – "бавовнятко", який останнім часом грається з вогнем в Росії – то десь в Саратові, то десь в курську, то десь в Рязані, там в них постійно щось відбувається. Ми звісно ж лише спостерігаємо. А вони заявляють, що це був український безпілотник. Не можу про це не запитати.

Вчора була заява слідчого комітету Росії, вони сказали, що досі не встановлено, хто вчиняв якісь дії на Кримському мосту. Тобто слідство не довело, хто і що там робив. А Путін тоді вийшов і сказав, що це була Україна і нам будуть мститися, мовляв це був теракт на Кримському мосту і вони будуть вбивати українських дітей. Тож, все, що вони говорять – це абсолютна брехня.



"Бавовна" прилетіла на Кримський міст / Фото з відкритих джерел

До речі, Путін вчора зробив цікаві заяви на Раді з прав людини. Він казав, що "Росія зайшла в Україну, повбивала тут людей і отримала позитивний результат – забрала території". А 24 лютого та в березні Путін говорив, що вони заходять на територію України, бо тут “нацисти” і вони хочуть провести "денацифікацію" і "демілітаризацію", але не хочуть забирати території.

А тепер він (глава Кремля – 24 канал) говорить з усмішною, що війна протягнеться довго, а мобілізації в Росії вже не буде (хоча вона йде постійно) і що територію вони вже забрали. Хочу пояснити, що все, що говорить Росія, це суцільна брехня завжди.

Путін сказав, що вони забрали деякі території, зокрема "Азовсталь", і тепер Азовське море – це "внутрішнє море Росії". Але якщо вони в наших морях "збирають свій підводний Чорноморський флот" і там їхні моряки "обстежують дно", то це ж не означає, що це тепер їхнє море.

Офіційно скажу, що Азовське море – це не є "внутрішнє море Росії", це очевидно, як і те, що тимчасово окуповані території не є територією Росії. Ця людина (Путін – 24 канал) може говорити все. що завгодно.

Мені більше подобалося інше – те, що він сказав – мовляв, Пєтр перший хотів дійти до Азовського моря, і от Путін нарешті дійшов до нього. Він живе в якось навіть не паралельному світі, а взагалі десь за Всесвітом. Який Пєтр перший? Яке Азовське море? У вас Таганрог на Азовському морі. Хто куди мав зайти?

То ти (Путіне – 24 канал) можеш сказати, що ніхто у світі ніколи не використовував крилаті ракети по об’єктах енергетики масово, а от я це зробив. Ну добре, давай тобі за це Нобелівську премію дамо.

Вже 20 років всім зрозуміло, що у вас інший погляд на те, що таке людина. Ми це вже зрозуміли, навіщо про це публічно раз за разом фіксувати зумисне теракти масових військових злочинів. Тож, зараз треба це все брати і казати – дивіться людина відверто сказала, що єдиною ціллю війни було конкретно захоплення території України і масове вбивство людей.

А тепер щодо того, що говорить Конашенков (представник Міноборони Росії – 24 канал) про безпілотники. Ця людина вже сказала про те, що вони на третій день війни знищили "100–500 тисяч" наших бойових гелікоптерів. Коли цей цікавий персонаж щось говорить, це такий "Камеді Клаб".

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Але немає ніяких втручань України у роботу стратегічних аеродромів Росії, вони просто будуть поступово впадати в істерику інцидентів такого характеру, як ми бачили в Енгельсі і в Дягілєво.

Тому що російська силова вертикаль поступово вмирає, люди в Росії розуміють, що немає обміну "безпека – на свободу". Тобто немає ні свободи, ні якості життя, і безпеки тепер немає. Тому кількість саботажу буде збільшуватися, кількість інцидентів буде збільшуватися, кількість аварій буде лише зростати, а ми з вами будемо спокійно дивитися за тим, як вмирає імперія нацистського кшалту в 21 столітті.

Тому що Україна не нападає на беззахисні аеропорти, на яких стоїть ядерна тріада.

Україна веде виключно оборонну війну у рамках міжнародного права. Ми звільняємо свої території, все, що ми знищуємо на території України, абсолютно юридично вмотивоване. Жодних претензій на жодному майданчику щодо України бути не може і не буде. Ми не провокуємо, не починаємо війн. Безумовно ми знищимо всі окупаційні адміністрації на території України, включно з територією Донбасу і Криму. Це спосіб захистити право на суверенітет. Інакше в нас не буде держави, це очевидно.

Але між тим, по мірі того, як Україна буде знищувати оте все російське, що знаходиться на території України, буде різко і геометрично збільшувати кількість ексцесів в Дягілєво, Енгельсі, Саратові. Тобто дуже важливо зафіксувати, що Україна не атакує "посьолок Щєбєкіно" у Бєлгородській області. Тому що треба бути диваком, щоб постійно серйозно говорити: дивіться Росія атакує Київ, Львів, Вінницю, Одесу, а Україна, яка ефективно воює на полі бою, атакує "Щєбєкіно".

Розумієте нонсенс – нам не треба атакувати "Щєбєкіно", це не стратегічний об’єкт. Ми взагалі не атакуємо Росію. Росія буде вмирати, тому що програє війну в Україні.

Про удари Росії по енергетиці, надання зброї Україні, ситуацію на фронті та вихід росіян із Запорізької АЕС – читайте згодом у другій частині інтерв'ю на сайті 24 каналу. Не пропустіть!