Конгрессмен-республиканец, член Комитета Палаты представителей США по вопросам Вооруженных сил Дон Бейкон отметил 24 Каналу, что пока не видел деталей такого запроса. Но если его поставят на голосование, то он это поддержит.

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Украине нельзя позволить проиграть

По словам конгрессмена, США должны помочь Украине победить. Это важно для национальной безопасности страны, поэтому Россия однозначно должна проиграть.

По моему мнению, это моральный долг помогать кому-то, кто подвергается вторжению. Путин совершает военные преступления, бомбит украинские города и украинскую энергетику. Америка должна противостоять этому и помогать стране, которая подвергается нападению. Поэтому я за поддержку Украины,

– подчеркнул Дон Бейкон.

Он добавил, что в случае проигрыша Украины может возникнуть стратегический вызов. Ведь никто не будет гарантировать, что соседние страны также не подвергнутся вторжению. В зоне риска Грузия, возможно, страны Балтии. Сейчас весь мир наблюдает за тем, как США справятся с этим вызовом.

Если мы не противостоим Путину, то что Китай будет делать с Тайванем? Я считаю, что Иран посмотрел на это и подумал, мол, хорошо, мы можем воспользоваться двусмысленностью Америки и напасть на Израиль. Поэтому это не только об Украине,

– подчеркнул конгрессмен-республиканец.

Если Соединенные Штаты не будут делать правильных вещей, то все только обострится и станет опасным вызовом для мира. Этого нельзя допустить.