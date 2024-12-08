Конгресмен-республіканець, член Комітету Палати представників США з питань Збройних сил Дон Бейкон зауважив 24 Каналу, що наразі не бачив деталей такого запиту. Але якщо його поставлять на голосування, то він це підтримає.

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Україні не можна дозволити програти

За словами конгресмена, США мають допомогти Україні перемогти. Це важливо для національної безпеки країни, тому Росія однозначно має програти.

На мою думку, це моральний обов'язок допомагати комусь, хто зазнає вторгнення. Путін вчиняє воєнні злочини, бомбардує українські міста та українську енергетику. Америка повинна протистояти цьому і допомагати країні, яка зазнає нападу. Тому я за підтримку України,

– наголосив Дон Бейкон.

Він додав, що у випадку програшу України може постати стратегічний виклик. Адже ніхто не гарантуватиме, що сусідні країни також не зазнають вторгнення. У зоні ризику Грузія, можливо, країни Балтії. Зараз весь світ спостерігає за тим, як США впораються з цим викликом.

Якщо ми не протистоїмо Путіну, то що Китай робитиме з Тайванем? Я вважаю, що Іран подивився на це і подумав, мовляв, добре, ми можемо скористатися двозначністю Америки й напасти на Ізраїль. Тому це не тільки про Україну,

– підкреслив конгресмен-республіканець.

Якщо Сполучені Штати не робитимуть правильних речей, то все тільки загостриться і стане небезпечним викликом для світу. Цього не можна допустити.