Вброс о "корейском сценарии": как Кремль умоляет Украину о переговорах

В информационном пространстве снова разразился тезис о том, что на Западе якобы серьезно рассматривается вопрос, чтобы завершить войну в Украине по корейскому сценарию. То есть, партнеры Украины готовы согласиться на разделение Украины на две части.

Этот тезис вынес на публичное обсуждение бывший советник Офиса Президента Алексей Арестович, ссылаясь на доклад американского аналитического Центра RAND. Секретарь СНБО Алексей Данилов уже критически отреагировал на такое заявление, отметив, что никакого разделения не будет. Журналист 24 Канала Алексей Печий исследовал, откуда взялась такая информация и зачем она вбрасывается в информационное пространство.

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Вброс Арестовича: как кремлевская пропаганда раскрутила тему окончания войны

Итак, Алексей Арестович снова забросил тезис о том, что якобы победа Украины будет совсем не такой, какой ее представляет большинство украинцев. Он предположил, что выход из этой войны может быть совсем не таким, как это казалось нам три месяца назад, после успеха херсонской операции.

Мол, для перелома в войне нужно около 400 тысяч идеально подготовленных вышколенных солдат с натовским оружием. И, по его словам, нам не следует ожидать, что такие силы появятся в Украине в ближайший год.

Как говорит Арестович, якобы на Западе, понимая это, уже предполагают для Украины сценарий двух Корей. То есть создание условной Южной Кореи с гарантиями безопасности.

Это заявление Арестовича сразу же растиражировали пропагандистские СМИ в том ключе, что в Украине якобы заговорили о разделе страны. После этого бывший советник ОП заявил, что он только "рассматривает разные сценарии", которые также обсуждаются и на Западе.

В частности, Арестович упомянул об американском аналитическом Центре RAND, также рассматривающем такой сценарий. И российская пропаганда уже раскрутила из этого тезиса то, что якобы аналитический Центр RAND уже положил на стол Байдена определенный отчет, который и доказывает, что единственный выход из этой войны – это разделить Украину.

Поэтому на такой вброс уже отреагировал секретарь СНБО Алексей Данилов, заявивший, что никакого разделения Украины по корейскому сценарию не будет.

Россияне сейчас пытаются осознать, что у них нет никакого шанса захватить украинские территории. Поэтому они начали поднимать вопросы переговоров. Поэтому сегодня умоляют. Берут целый пул переговорщиков. Они сейчас ведут огромную работу с определенными группами, чтобы вступили в переговоры. Уже и Бразилия, и кого только нет в посредничестве,

– сказал Данилов.

Секретарь СНБО напомнил четыре простых требования Украины:

освободить все наши территории, которые на сегодня временно оккупированы,

ответственность через трибунал тех людей, которые все это затеяли,

гарантии безопасности для Украины,

ответственность.

Что не так с отчетом, на который ссылается Арестович

Впрочем, следует обратить внимание на отчет аналитического Центра RAND, на который ссылается Арестович.

Еще в конце января RAND Сorporation опубликовал доклад под названием "Как избежать долгой войны" между Россией и Украиной. Этот отчет сразу же начинается со слов о том, что ни одна из стран не достигнет "абсолютной победы" над другой.

Аналитики отмечают, что Украина не нацелена на эту абсолютную победу, поскольку хочет только вернуть свои территории, не уничтожая Россию. Сразу же намек на то, что нужно уже сейчас садиться за стол переговоров.

В исследовании прямо утверждают – Украина не победит, что настораживает. Авторы предлагают возможные варианты окончания российско-украинской войны:

абсолютная победа,

перемирие,

политическое урегулирование.

Говоря об абсолютной победе, эксперты ссылаются на определение, согласно которому "победитель устанавливает новое руководство в побежденном государстве, оккупируя или аннексируя территорию противника...".

Однако Украина никогда не заявляла, что стремится захватить Россию. Это бред! Но аналитики утверждают, что если Украина просто вернется к своим границам в 1991 году, Россия все еще сможет наносить удары с помощью флота и авиации.

Итак, как говорят аналитики, поскольку ни у одной из сторон нет возможностей для достижения абсолютной победы, война должна закончиться переговорами. Перемирие в Украине, ожидают эксперты, заморозит линию фронта и приведет к долгосрочному прекращению активных боевых действий.

А дальше самое интересное: "Россия прекратит попытки оккупировать дополнительные украинские территории и прекратит ракетные удары по украинским городам и инфраструктуре. Украинские Вооруженные силы в таком случае прекратили бы свои контрнаступления – удары по удерживаемым Россией районам Украины и по самой России. Сохранятся нерешенные территориальные вопросы, которые будут обжаловаться политическим и экономическим путем, а не военным".

В этом и раскрывается намек на корейский сценарий для Украины!

И это еще больше настораживает, ведь, казалось бы, речь идет об американском аналитическом Центре. Тем более, это настораживает, когда издание The Washington Post обнародовало данные опросов среди американских демократов и республиканцев. Большинство последних призывают реально отдать Путину часть Украины.

Кремлевский след: кто действительно стоит за исследованием американцев

Это действительно ужасает, ведь США являются главным нашим партнером. Однако здесь следует обратить внимание на историю Центра RAND и автора исследования. RAND – действительно авторитетный исследовательский центр в США, но еще со времен нападения России на Грузию в 2008 году его подозревают в работе на россиян.

Автор статьи Сэмюэл Шарап в свое время был приглашенным ученым в Московском центре Карнеги, стипендиатом программы Фулбрайта в Московском государственном институте международных отношений – МГИМО. Шарап также является приглашенным экспертом в кремлевском дискуссионном клубе "Валдай", где Путин ежегодно объясняет, каким должен быть "правильный" анализ России.

Кроме того, Шарап известен тем, что раньше уже предлагал аналогичный подход к решению проблем оккупированных Россией территорий Грузии – за счет интересов Грузии в пользу России. Мол, можно просто поделиться территориями, и тогда война сразу же закончится. А еще Шарап в ноябре 2021 уже предлагал просто отдать Донбасс и Крым Путину во избежание войны.

И теперь ко всему этому добавляем сегодняшнее заявление Данилова, о том, что Кремль понимает, что захватить Донбасс ему будет крайне сложно, а потому сейчас засылает переговорщиков на Запад, чтобы Запад начал заставлять Украину идти на переговоры. Итак, выводы делайте сами – нет никакого корейского сценария для Украины.