Ситуация в Авдеевке обостряется, враг несёт огромные потери: хронология 397 дня войны
27 марта 2023, 06:24Читати новину українською
По состоянию на 27 марта в Украине продолжается уже 397-й день полномасштабного вторжения России. Наши защитники героически противостоят врагу.
24 Канал собрал все главные события, которые состоялись в этот день на фронте и международной арене.
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Новый беспилотник Bayraktar с украинским двигателем / Фото из твиттера Эрдогана