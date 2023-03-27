Ситуация в Авдеевке обостряется, враг несёт огромные потери: хронология 397 дня войны

По состоянию на 27 марта в Украине продолжается уже 397-й день полномасштабного вторжения России. Наши защитники героически противостоят врагу.

24 Канал собрал все главные события, которые состоялись в этот день на фронте и международной арене.

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Представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый подчеркнул, что вагнеровцы очень зависят от поставок боеприпасов от минобороны России. Сейчас такого "безлимита снарядов", как во время руководства Сергея Суровикина, нет.Украинских детей в лагерях в оккупированном Крыму избивал разгонявший Майдан эксберкутовец. СМИ установили личность вероятного палача детей – говорится о Валерии Астахове. Бывший беркутовец после оккупации Крыма перешел на сторону россиян.В Турции был разработан новый беспилотник-истребитель Bayraktar. Он оснащен турбореактивным двигателем АИ-25ТЛТ, производителем которого является "Мотор Сич".



Новый беспилотник Bayraktar с украинским двигателем / Фото из твиттера Эрдогана

Глава городской военной администрации Авдеевки Виталий Барабаш сообщил, что из города будут эвакуированы коммунальщики, которые до сих пор делали все для поддержания жизни там. Соответственно, в городе не будет мобильной связи и возможности заряжать телефоны. Это решение было принято после того, как во время одного из обстрелов был прилет неподалеку от них.