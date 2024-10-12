Россияне зашли в село недалеко от Курахово: обновление карты DeepState
Источник:DeepState
Россияне продолжают давить по всей линии фронта, но особенно – в Донецкой области. За последнее время зафиксировано продвижение оккупантов в районе 3 населенных пунктов, еще в одно село врагу удалось зайти.
Об этом в субботу, 12 октября, сообщают аналитики DeepState, передает 24 Канал.
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Продвижение россиян по данным DeepState
Так, по состоянию на 12 октября россиянам удалось продвинуться возле Новогродовки, Новоалександровки, Сухой Балки и в Островском.
Несколько дней назад DeepState писали, что враг сосредоточился именно на штурмах в сторону Островского. Он использует благоприятную обстановку и этими действиями пытается выйти к Курахово вдоль реки Волчья.
Возможны также попытки прорваться севернее, чтобы обойти Курахово со стороны Кураховского водохранилища в направлении населенных пунктов Ильинки и Берестки,
– добавляли аналитики.
Стоит отметить, что россияне не контролируют Островское полностью, там продолжаются бои.
Россияне хотят выйти к Курахово: смотрите на карте
Относительно отрезка Гродовка-Новогродовка, то несмотря на иллюзию спада активности, россияне постоянно пытались прорываться с разной интенсивностью через позиции украинских военных. Как писал DeepState, где-то оккупанты действительно уперлись и не имели успеха, но есть и участки, которые им удалось прощупать. В частности, несколько дней назад враг оккупировал три населенных пункта в районе города Мирноград – Николаевку, Красный Яр, Крутой Яр
"Очень часто успех проявляется в применении тактики обхода места, где противник встречает сопротивление", – отмечается в сводке.
Действиями в районе Новоалександровки армия России имеет целью прорваться к трассе Покровск-Константиновка.
Ситуация на Покровском направлении: смотрите на карте