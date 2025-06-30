Россияне продвинулись сразу возле 6 населенных пунктов Донецкой области: обновленная карта DeepState

Россия продолжает давить на линии фронта. В частности, противник продвинулся сразу возле 6 населенных пунктов Донецкой области.

Об этом в понедельник, 30 июня, рассказали аналитики DeepState, передает 24 Канал. Ресурс обновил карту боевых действий.

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Где продвинулись россияне

По данным DeepState, в Донецкой области враг имел продвижение возле 6 населенных пунктов, вблизи админграницы с Днепропетровской областью.

Речь идет о Зеленом Куте, Звезде, Ялте, Вольном Поле, Шевченко и Федоровке.

Ситуация в Донецкой области: смотрите на карте

Напомним, за минувшие сутки, 29 июня, на фронте произошло 137 боевых столкновений, больше всего – на Покровском направлении. Защитники остановили 37 штурмовых действий в районах населенных пунктов Русин Яр, Разино, Мирное, Миролюбовка, Малиновка, Мирноград, Ореховое, Удачное, Проминь, Лысовка, Новосергиевка, Алексеевка и в направлениях Владимировки, Новопавловки.

Кроме того, на Новопавловском направлении противник совершил 14 атак в районах населенных пунктов Мирное, Запорожье, Федоровка, Багатир, Шевченко, Веселое, Новополь и Ровнополь.