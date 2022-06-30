Попытки Путина развалить НАТО, ситуация на фронте и судьба Крымского моста: интервью с экспертом

Открытая война длится уже 120 с лишним дней. Сегодня, как и прежде, на ситуацию на поле боя решающим образом влияют три фактора: мастерство украинского войска, настроения, которые сейчас царят в обществе, и уровень военно-экономической и политической поддержки со стороны наших западных партнеров.

Какая картина вырисовывается на полях сражений, в какой способ будет происходить разблокирование украинских портов, когда и как должен заработать ленд-лиз, есть ли украинская агентура в российском тылу, как Путин тестирует на прочность НАТО и что будет с Крымским мостом – эксклюзивно сайту 24 канала рассказал директор Центра исследования армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.

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Ситуация на фронте

Валентин, давайте начнем с того, что происходит на фронте сейчас.

Начну с того, что прошлая неделя была очень тяжелой. И то, что Вооруженные силы покинули Северодонецк, в принципе, как-то взбодрило Кремль. Очевидно, что Путин настроен на то, чтобы и в дальнейшем активизировать агрессию. При чем, происходит это все на фоне воздушного террора. Постоянно идут бомбардировки, воздушные атаки.

Это, фактически, терроризм. Потому что удары умышленно наносят с целью уничтожения как можно большего количества гражданского населения. Мы постоянно имеем доклады о том, что в том или ином населенном пункте погибли мирные люди. Это все очень проблематично, потому что коллективный Запад пока не способен дать адекватного ответа на российский государственный терроризм.

Сегодня мы не имеем антипутинской коалиции в том виде, в каком бы хотели, чтобы она была. Собрание в формате Рамштайна можно назвать разве что прообразом такой коалиции. Потому что настоящая коалиция должна дать общую оценку происходящему.

Если несколько стран понимают, что режим Путина надо уничтожить путем ликвидации того, кто эту преступную власть в России олицетворяет, или по крайней мере отстранить и как можно быстрее судить диктатора, то значительное количество государств рассуждает совсем иначе. Сам этот неприятный факт уж очень сдерживает всю ситуацию от развития в правильном русле.

Появилась интересная информация о том, что Соединенные Штаты готовы предоставить американо-норвежские мощные ПВО NASAMS. Хочу сказать, что наш Центр писал о необходимости таких систем еще в апреле. Надо сказать, что нас предостерегали, чтобы мы этот вопрос не ворошили. Но не ворошить его просто нельзя. На карту поставлены жизни многих преимущественно гражданских людей. И если бы еще тогда, в апреле, мы получили такие системы, то представьте, сколько бы мы сохранили украинских мирных граждан и воинов.

Вообще, это история не о воинах, но история о гражданских в первую очередь. Итак, тот факт, что Соединенные Штаты рассуждают о поставках систем NASAMS – это уже очень серьезно. Не далее, как на прошлой неделе в американском сенате прозвучали мнения, что надо обучать украинских пилотов полетам на самолетах F-16. Можно сказать, что сейчас происходит разгерметизация американского коллективного сознания.

Жаль только, что происходит она с очень большим опозданием. Понимаю, почему так происходит. Внутри самой американской власти существуют, я бы сказал, определенные мысли о том, что не совсем актуальна уж слишком активная помощь Украине. К сожалению, таких мыслей не чурается даже главный американский военный Марк Милли, который является главой объединенного комитета начальников штабов США.

По словам эксперта, Украина нуждается в более активной помощи и поддержке / Фото предоставлено собеседником

При этом, эти мысли имеют паллиативный характер. Потому что в среде американского политикума все равно есть понимание того, что уничтожение или, как минимум, ослабление путинского режима ведет за собой значительное ослабление Китая.

Однако, смотрите, как только Путин начал шаг за шагом отгрызать кусочки украинской земли и продвигаться, этот процесс начался где-то 1,5 недели назад так ощутимо, я скажу, что даже британская разведка по состоянию на минувшую субботу назвала захват Северодонецка "значительным успехом" российской армии. И это также настораживает. Нам нужна очень мощная помощь.

Я опять хочу сказать, что именно накануне ухода из Северодонецка Валерий Залужный вышел в эфир и рассказал об огневом преимуществе россиян. Это также заметный признак того, что нужно быстро менять уровень помощи. При чем делать это надо как можно скорее.

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Соединенные Штаты и Великобритания уже начали двигаться в этом направлении. Есть у нас и положительная информация с фронтов. Например, данные о том, что украинский спецназ очень активно работает в глубоком российском тылу. Об этом писали журналисты NYT. А о NASAMS сообщило, кстати, CNN. Опираясь на данные последних, имеем очень большие надежды, что крайне необходимые системы нам в конце концов передадут.

Еще одним положительным фактором для нас является наличие мощных источников CNN в среде высшего политического руководства. Поэтому это информагентство часто выступает в роли рупора важных решений, принятых на самом высоком уровне.

Очевидно, все это было сказано для еще большего поднятия боевого духа наших армейцев и ободрения общества. Ну, и в целом, наверное, для усиления в будущем наших позиций. Да и наши защитники имеют чем сегодня похвастаться. Хочу обратить внимание на тот факт, что на Херсонском направлении мы продолжаем вести мощную борьбу, имея в своем послужном списке несколько ощутимых успехов, которых сумели достичь на протяжении последних дней и недель.

Мы продолжаем эффективно уничтожать современную российскую технику. Хочется подчеркнуть, что мы это часто делаем с применением устаревшего вооружения. Мне очень приятно, что буквально 2 дня назад был уничтожен новейший российский штурмовой вертолет К-52 "Аллигатор" с помощью ПЗРК "Игла". Обращаю на этот эпизод особое внимание специально, чтобы подчеркнуть, что даже старой советской техникой мы прекрасно уничтожаем современные образцы российского вооружения и техники. Такие истории уже стали традицией в условиях войны.

Они свидетельствуют о том, что украинская армия действует филигранно, высокоточно, не трогает мирное население. И в целом, демонстрирует благородство относительно врага, который такого отношения часто не заслуживает.

Примером такого благородства является случай с выходом российских колонн из Киевской и Черниговской областей. Тогда наши воины не стали добивать врагов. Мы не опускаемся до уровня россиян, которые в свое время вероломно расстреляли зеленый коридор в Иловайске.

Знаете, я так иногда думаю, что это милосердие к врагам с нашей стороны было излишним в тот момент. Потому что те, кому мы дали тогда выйти, передохнув, сейчас вернулись к своему кровавому ремеслу, уничтожая мирных людей, пытая их, похищая детей. Уже более 200 тысяч детей похитили россияне. То есть, оккупант поступает абсолютно позорно. К сожалению, лишь 7 стран, в настоящее время, признают геноцид, совершенный военными России. Я бы обратил внимание также и на это.

Остальные наши партнеры упорно отказываются это видеть. Такие люди, как Макрон, являются отрицательными персонажами. Даже несмотря на то, что французы нам предоставляют САУ Caesar. Однако, сам французский президент действует на два фронта, так сказать. И эта такая политика двойных стандартов только вдохновляет друзей Путина.

Хочу сказать еще вот что. Как раз вспомнилось мне, что как только хозяин Кремля начал продвижение по нашему Востоку, Китай в этот же миг в очередной раз поменял свою позицию на абсолютно пророссийскую.

Хотел бы напомнить, что 2 недели назад министр обороны Китая пожаловался, что вот, мол, США затягивают конфликт, поставляя Украине оружие. То есть, китайский чиновник хотел бы, чтобы наша страна сдалась на милость агрессора.

Поэтому на этом этапе выход у нас один – получать как можно больше мощного оружия для противостояния посягательствам оккупантов и чтобы мы смогли прикончить позорный путинский режим. Такая у нас сейчас общая ситуация.

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Валентин, теперь перейдем к конкретизирующим вопросам. Хотел бы спросить Вашего мнения относительно поступка Юрия Бутусова, который накануне выхода из Северодонецка заявил, что наши солдаты уже покинули город. Потом Анна Маляр выступила с критикой отдельных журналистов за то, что те мешают выполнять военные задачи нашим силам. Таких, как господин Бутусов, надо как-то привлекать к ответственности?

Насчет Бутусова непосредственно отмечу следующее. На сайте информационного ресурса "Цензор.НЕТ", где Юрий занимает место главного редактора, вышло заявление военного командира, который сказал, что никаких проблем там нет. И что журналист ничего предосудительного не совершал. А как раз наоборот сказал обо всем уже тогда, когда это делать было можно. Но дело даже не в том.

Я, например, считаю, что такого рода комментирование вообще надо ограничить, исходя из опыта иракской войны. Тогда доступ к такой информации был ограничен широкой общественности.

Любые военные кампании должны происходить так, чтобы о жизненно важных деталях знали лишь посвященные. В массовое информационное пространство ничего из этого попадать не должно. И даже, когда информация озвучивается, это должно быть предварительно согласовано со всеми причастными и проконтролировано должным образом. Если заместитель министра обороны говорит такое, то наверное, это свидетельство того, что не были согласованы и обсуждены такие действия, такие выбросы информации.

Но. Есть и ситуации, когда озвучить таки надо. Вот хотя бы моя история с этими таки NASAMS. Все тогда говорили мне: не пишите, не говорите! Ничего не надо делать, потому что это мешает. Подождите, а как мешает? А сколько можно тогда ждать и хоронить гражданских, убитых российскими ракетно-бомбовыми ударами?

Власти просят воздерживаться от распространения информации о ситуации на фронте / Фото Генштаба ВСУ

И вот, я переждал где-то недели 2, а потом написал о том, почему мы должны получить именно NASAMS. И вот, видите? Сейчас уже конец июня. Дело наконец сдвинулось с места.

Иногда бывает и так, что официальные лица не имеют права что-то говорить. Тогда они вкладывают соответствующие месседжи в уста другого говорящего, чтобы услышал тот, кто услышать должен. По своему опыту я это хорошо знаю. Именно такие функции должны выполнять и журналисты, и представители различных общественных организаций и т.д.

Здесь я хотел бы упомянуть, что в ЗУ "О национальной безопасности" указано, что ОО также должны участвовать в защите государства. А коммуникация между всеми причастными к защите государства должна строиться соответствующими госорганами. И если этот процесс не налажен должным образом, то это свидетельствует, что государственные органы некачественно выполняют возложенные на них функции.

Прогнозы относительно войны в Украине

По Вашему мнению, как ситуация на Востоке будет развиваться дальше?

Здесь все зависит не только от нас, но и от уровня консолидированной поддержки всех наших партнеров. Пусть бы они в конце концов ввели нефтегазовые санкции в полном объеме, чтобы Россия не могла сегодня и дальше зарабатывать ежедневно по 1 миллиарду долларов. В сумме за более чем 100 дней войны Москва уже заработала 93 миллиарда нефтедолларов.

Нужно создать действительно действенную антипутинскую коалицию, которая бы вызвалась поставлять нам оружие бесперебойно и в нужных нам количествах. Только в таком случае Россия не сможет вести войну, проводить скрытую мобилизацию. Оперируя при этом невероятным ресурсом. В этом ключ к улучшению ситуации и на Востоке в том числе.

Но даже тот дефолт, который провозгласили Moody's, носит чисто символический характер. Мы разговаривали с экономистами. Так вот, они говорят, что это вовсе не экономическая удавка на шее Путина. Скорее – сугубо символическая ситуация, наглядно демонстрирующая факт политической и экономической изоляции РФ.

В то же время, мы видим, как торговля происходит, несмотря ни на что. Китай закупает рекордное количество нефти у агрессора.

Путин будет вести войну, пока будет иметь ресурсы / Фото Getty Images

В эту же корзину сложим все нюансы, связанные со слабым действием санкций, которые, безусловно, не могут не беспокоить. Смотрите, возьмем любой тип российского вооружения. Например, беспилотник Орлан-10. Шесть стран поставляют детали для его производства. Если Россия до сих пор может их производить для собственного использования, то это означает лишь одно – существуют контрабандные пути снабжения.

Среди стран-производителей комплектующих есть Япония, Германия, Америка, Швейцария, Нидерланды. Ну, и как прикажете с этим быть? Хорошо, что хоть российский ВПК не может изготовить стратегический беспилотник типа "Охотник". Последний так и остается проектом. К провальным можно отнести замыслы поставить на конвейер "Армату" или самолеты 5-го поколения Су-57. А еще враг потерял школу военно-транспортной авиации, когда погиб ИЛ-112В. Это все есть.

Кроме того, на вражеских складах остается очень много старой техники, а в российских городах и селах живет много людей, которых никто не считает. Они спокойно могут быть мясом на поле боя. Властям на них безразлично. Вот такая здесь ситуация.

Чтобы нейтрализовать техническую способность российской стороны воевать, надо ввести в действие жесткие технологические ограничения против нее. Только тогда можно будет с уверенностью говорить о нивелировании технического превосходства России на поле боя. У россиян сегодня больше самолетов, танков и артиллерии.

Да, мы более 200 самолетов уже уничтожили, но сколько же еще осталось от общего количества, которое составляет около 1 500 единиц, задействованных на войне против нас. Системы ПВО очень нужны нам. Критическая нехватка систем ПВО позволяет врагу наносить удары с воздуха. Так, несколько дней назад дальний стратегический бомбардировщик ВВС РФ Ту-22М совершил бомбардировку Одесской области. И такая картина наблюдается каждый день.

Нам надо иметь хотя бы паритет с врагом во всем, что касается ракетных войск и артиллерии. Тогда мы бы могли вести противостояние хотя бы на равных.

Не менее важной составляющей является перевооружение. Если мы будем иметь оружие, на поколение превосходящее российское, то это уже будет большой успех. Вроде бы уже речь идет именно о таких поставках, начиная с августа. Конкретно в этом контексте фигурируют оперативно-тактические ракеты, которыми будут оснащены системы HIMARS.

В придачу нам могут дать дроны Grey Eagle. Это разведывательно-ударные дроны, которые могут нести ракеты Hellfire. Может, даже, нам дадут и самолеты, если ситуация будет осложняться.

ВСУ нуждаются в мощном вооружении / Фото Генштаба

Вот как раз в этом, к слову, и есть самая большая проблема. Западные партнеры реагируют только тогда, когда мы несем какие-то ощутимые потери среди населения, военные или потери территориальные. Дальше так продолжаться не может. Надо действовать на опережение.

Итак, чтобы переломить ситуацию на полях сражений в свою пользу кардинальным образом, мы должны действовать по формуле "санкции + оружие".

В случае, если бы удалось это все реализовать должным образом, то войну можно было бы выиграть до конца года. Ну максимум еще через год. То, как выглядит ситуация сейчас, наталкивает на мысль, что война может длиться годами. Когда мы слышим от министра обороны Великобритании, что Западу не хватит боеприпасов для различных вооружений, то это означает лишь одно – если запускается программа ленд-лиза, если страны Европы не хотят светиться предоставлением нам мощного оружия... Ну что же, хорошо.

В таком случае давайте пойдем другим путем: быстро развернем производства в тех странах, где это делать максимально безопасно. Претендентами на расположение соответствующих производственных возможностей могут стать в частности Польша, Чехия, Словакия, страны Балтии.

Это все можно было бы быстро развернуть с учетом украинских технологий, при желании этих стран, которые я назвал и при наличии достаточного финансирования, которое бы поступало от западных партнеров.

Вот если сделать все необходимое с должной оперативностью, то ситуацию можно изменить и руками украинцев доконать режим Путина. Потому что мы имеем очень мощные ракетные технологии. Кроме этого, можем делать мощные дроны и ракетные комплексы, крылатые ракеты, дроны-киллеры, такие маленькие и смертоносные.

А вот сугубо с военной точки зрения, какая у нас задача на фронте сейчас?

Задача здесь может заключаться в том, чтобы с одной стороны удерживать те территории, где Россия сосредотачивает главные силы. Мы же видим, каким образом они сейчас действуют. Выбирают направление и на этом направлении концентрируют свою огневую мощь. Удерживать позиции при таких условиях очень трудно. Огневое превосходство врага да и численность его живой силы делают ситуацию критической для нас.

А второй момент – стараться за счет мощных вооружений, которые нам будут присылать партнеры и собственных возможностей наносить как можно больший урон противнику. По возможности пытаться проводить контрудары, результатом которых должно стать освобождение городов на отдельных направлениях, где скопления вражеских сил не такие уж и большие.

При этом не надо забывать о диверсионной деятельности. Грех было бы не совершать диверсии в тылу врага, имея такие хорошие спецназовские традиции.

Уже сейчас командование действует очень профессионально во всех аспектах военного дела и вызывает огромное уважение как у меня лично, так и у всего нашего общества. Думаю, что наша армия не собирается сбавлять обороты и будет действовать так в дальнейшем.

Деоккупация Херсона

Смотрите, какая интересная ситуация сложилась вокруг Херсона. Несколько дней назад некоторые ресурсы уже сообщали, что мы едва не заходим в сам город. Откуда такая преждевременная радость?

Эта эйфория очень навредила всем украинцам. Наибольший ее всплеск имели возможность видеть в начале апреля, а конкретнее – после 25-го марта, когда враг объявил публично об уменьшении своих захватнических аппетитов.

Но даже на уровне чиновников в тот период были заявления вроде таких, что мы Крым будем силовым путем освобождать. Не говоря уже об оккупированных Донецкой и Луганской областях. Оно-то выглядело хорошо тогда. Но, фактически, эйфория нам навредила.

В состоянии эйфории мы потеряли контроль над тем, как тихонько начал приходить в себя Путин. Самой низкой точкой в эмоциональном диапазоне для него было 9 мая. В этот день российский вождь был раздавлен и был, фактически, разрушенным, как личность. Мы сами это видели собственными глазами. Однако, к сожалению, дали прийти Путину в себя через какое-то время.

И вина в этом не только наша, но и этих всевозможных "макронов", которые начали ныть на тему того, что не надо унижать Кремль. Следующим этапом в хронологии расхолаживания стал приезд в Киев Шольца вместе с Драги и Макроном. Он показал, к сожалению, негативные тенденции. Потому что канцлер Германии, например, который сейчас постепенно меняется, умудрился призвать прямо здесь, в Киеве, Путина к переговорам. Мол, давайте к нему обратимся с таким призывом.

По сути, канцлер даже не рассматривает опцию уничтожения кремлевского диктаторского режима. Зато он готов ему все простить, как только его создатель пристанет на предложение об отводе войск и дальнейших переговорах. В этом и заключается самая большая проблема всей мировой общественности. Из-за таких заявлений можно получить Третью Мировую с ядерной составляющей.

Еще вот такой вопрос. Мы же видим, как наше приграничье обстреливают с российской стороны. Почему не отвечаем? Учитываем предостережения союзников, которые считают лишними удары по вражеской территории в ответ?

Вот как раз недавно увидела свет упомянутая ранее публикация NYT о действиях нашей агентуры в глубоком российском тылу и на оккупированной территории. Как ни странно, и в России тоже есть много проукраинских настроений. Людей, которые понимают, что потом их нация будет десятками лет извиняться перед нами за совершенные на радость одного больного диктатора преступления.

Деблокада украинских портов

Какая у нас ситуация на море? В последнее время много сказано о деблокаде портов, но есть ли такая возможность в реальности?

Официальная информация такова, что где-то через несколько недель суда с зерном начнут нормально курсировать по подготовленным коридорам. Насколько это будет соответствовать действительности, сказать трудно, но мы исходим из того, что НАТО и вообще весь мир вокруг этой войны, не готов силовым путем что-то делать. А Россия сейчас пошла ва-банк и готова применить силу против всего мира.

Видим даже заявления о том, что наверняка, будет разблокирована ситуация по Калининграду. Если это произойдет, то автоматически будет означать – Альянс снова идет на уступки Путину. Сегодня этот блок вряд ли способен мгновенно отреагировать на захват Литвы, дав бой россиянам в случае агрессии с их стороны. В случае удачного наступления на Литовскую Республику Путин может рассчитывать на позитив в контексте разрушения НАТО.

В глобальном смысле выглядит все так: либо будет уничтожен режим диктатора-преступника Путина, и как следствие, произойдет распад РФ, либо исчезнет сам Североатлантический Альянс.

Можем ли мы в случае чего полагаться на собственные силы, если дело дойдет до необходимости разблокировать акваторию, применив оружие?

Мы это сможем делать при условии, что нам поставят достаточное количество противокорабельных ракет. Тогда мы можем системно подойти к уничтожению ЧФ России.

Реальностью это стало бы, если бы мы могли получить нужное количество современных ракет NSM (Naval Strike Missile). Президент Зеленский уже как-то просил о них у норвежцев. Нам они были нужны, чтобы оборудовать катера, которые должны строиться за британские деньги.

В конце концов, разблокирование силой может произойти при условии использования силы нашими войсками. И только, если будет необходимое для этого оружие.

Когда же наконец заработает ленд-лиз?

Думаю, что речь идет об августе. По крайней мере, я так считаю, исходя из информации о значительной помощи, которая нам поступит именно тогда. Возможно, она будет отправлена с привязкой конкретно к ленд-лизу. Я бы смотрел на этот вопрос всесторонне. Мне идет речь о том, чтобы ленд-лиз охватывал и будущее восстановление Украины.

Большая Семерка уже во время своего собрания начала обсуждать этот аспект. Одновременно с этим надо думать не только о восстановлении городов, но и о финансировании сферы безопасности. Мне бы очень хотелось, чтобы ленд-лиз рассматривался не только как просто сугубо гражданский проект. А чтобы его видели, как безопасно-гражданский проект.

И чтобы когда пойдет речь о безопасности, в первую очередь, речь шла бы, собственно говоря, о помощи Украине в создании совместных с партнерами производств оружия. О ракетных технологиях я уже упоминал. Кроме них у нас есть много других технологических наработок.

Среди всего этого оружейного разнообразия найдется и то, что придется по душе странам НАТО, которые расположены в Центрально-Восточной Европе. Вот хоть бы и те же ракеты. Крылатые ракеты с увеличенной дальностью. Если говорим о ракете "Нептун", то можно начать создавать также и крылатые ракеты на основе "Нептуна", которые будут бить по наземным, а не морским целям, как это есть сейчас.

Ничто нам не мешает создать в будущем наземный ракетный комплекс, которым можно поражать цели на дальности 500 километров. Пусть бы нам в этом помогли только. Тогда мы сможем производить оружие на правах партнера вместе со странами НАТО в регионе.

Встреча Путина и Лукашенко

Вернемся еще на время к ситуации на фронтах. Хотел задать этот вопрос в начале разговора, но вылетело из головы. Как трактовать последние переговоры двух диктаторов в Питере? Лукашенко таки дожали?

Во-первых, Путин старательно искал союзника и он нашел-таки его, укротив Лукашенко. То есть, страну, исполняющую роль слуги. А в политическом смысле Кремлю важно, чтобы он был не один, а чтобы присоединилась еще какая-то страна.

В соответствии с этим происходит резкое увеличение российских войск и техники на белорусской территории. Это сигнал о том, что может быть повторная атака с территории РБ с участием непосредственно белорусских регулярных войск, а не только российских.

Следовательно, я считаю, что Путин дожал Лукашенко и вопрос вступления или не вступления того в войну зависит от российского президента. Последний сейчас еще колеблется пока. Ну, и Лукашенко пытается каким-то образом еще балансировать.

А насчет передачи "Искандеров" Беларуси скажу, что это могло быть обычным вопросом военно-технического сотрудничества. А заодно и условием, которое озвучил Путину его слуга. Что дайте нам чем-то воевать и мы будем воевать. А Путин говорит: вот, на тебе, воюй. Все, что хочешь бери, лишь бы воевал.

Возможно, тактическое ядерное оружие может быть передано, чтобы запугать мир. Лукашенко сейчас более зависим от ситуации, чем сам Путин. Поэтому может считаться более непредсказуемым. Поэтому он, наверное, может к такому шагу прибегнуть, если его жизни будет прямая угроза.

Так же я не исключаю и того, что Путин не сможет решиться на нечто подобное. Все будет зависеть от того, как будут развиваться события в Украине на восточном фронте, что будет в Донецкой и Луганской областях. Вот это чрезвычайно важный момент.

Во вторую очередь, наверное, на Юге – сможем ли мы с помощью оружия, которое нам передадут, выбить врага с оккупированных южных территорий.

Остров Змеиный

Змеиный стал своеобразной сковородкой для российского мяса. Почему нам столь важно как можно больше его там поджарить?

Если есть возможность разить врага на этой нашей территории, то почему бы ею не воспользоваться? В принципе, это достаточно символично, что там происходят такие события. Это отличный случай показать возможность нашего войска осуществлять высокоточные удары, которые очень вдохновляют и все такое.

Змеиный сейчас нам гораздо больше нужен, как открытая местность, где мы можем уничтожать раз за разом врагов, чем как некий стратегический плацдарм.

Нам нет сейчас нужды его отвоевывать просто потому, что там негде закрепиться после российских атак. Пусть все останется так, как оно сейчас есть. Это вполне нормальная история.

Что будем делать с Крымским мостом?

Что касаемо этого сооружения, то оно не только Россией, но и многими людьми на Западе отождествляется исключительно с РФ. Мост же является частью Крыма. Здесь в силу вступает договоренность, согласно которой, мы, получая мощное оружие, не будем бить по российским объектам на территории врага.

Соответственно, мы имеем право наносить удары только по целям на оккупированной врагом территории. Как Донбасса, так и Крыма.

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