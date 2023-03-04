Путин повторяет свои ошибки: что не так с новым наступлением России

Неудачное вторжение Владимира Путина в Украину продолжается уже второй год. В последние недели было много фанфар о том, что Путин начинает новое масштабное наступление, чтобы полностью истощить Украину.

Западные лидеры затаили дыхание во время Мюнхенской конференции по безопасности в феврале, думая, есть ли у Киева ресурсы, чтобы удержаться. Но россияне уже застряли, а танки забуксовали. 24 Канал адаптировал для украинских читателей статью The Telegraph об ошибках Путина.

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Стратегия Путина продолжает оставаться непродуманной

Ожидаемые россиянами достижения пока не совсем реализуются. Вместо этого можно проследить повторение плохих стратегий и ошибочных предположений, которые были в начале полномасштабного вторжения.

Военная стратегия Путина продолжает оставаться непродуманной, в частности демонстрируя плохое понимание погоды. Появляются видео, на которых российские танки пытаются пробиться сквозь грязь.

Вероятно, россияне не выполнили необходимые меры для обеспечения успешной военной операции в условиях оттаивания почвы или не учитывали эту особенность в планировании наступления. Издание The Telegraph отмечает, что Кремль уже второй раз попал в эту передрягу.

Россия использует бессмысленную тактику

Кроме того, во время нового наступления Россия все еще использует бессмысленную тактику Первой мировой войны, которая не срабатывает против хорошо оснащенной, обученной и высокомотивированной украинской армии.

Российские танки с их низким клиренсом не могут противостоять переменам погоды. Западные танки могут – Challenger 2 и Leopard 2 имеют гораздо больший клиренс, поэтому более эффективны.

"Возможно, Путин возлагал все свои надежды на восстановление солдатского духа после месяцев долгих ночей и лютых холодов. Если так, то это был очередной просчет.

Моральный дух украинских солдат, которые борются за выживание своей страны на собственной территории, зная, что поступят западные танки, всегда будет выше, чем у россиян, которых под давлением выталкивают из окопов и бросают в мясорубку со ржавым оружием, без выучки и неопытными командующими.

Ни одна армия не может воевать и побеждать в таких условиях, и никакое количество речей Путина не изменит эту фундаментальную динамику", – говорится в сообщении.

Сможет ли Россия доминировать в небе

Может быть, Путин надеется доминировать в воздухе, когда весенняя погода очистит небо. Но это также облегчит украинским войскам работу по сбиванию российских самолетов, особенно с помощью западных ракетных комплексов Patriot.

Кроме того, чистое небо поможет западным разведывательным средствам, которые передают критически важную информацию украинским силам, позволяя им наносить удары глубоко в тылу врага, используя HIMARS. Ожидается, что будут нанесены удары по большему количеству российских штабов и логистических центров.

Кроме того, сбор данных воздушной разведки Кремля недавно был сорван повреждением самолета-шпиона A-50.

Как пишет The Telegraph, Путин, пожалуй, либо глубоко озабочен, либо плохо ориентируется. В этом великом наступлении он сталкивается с такой же проблемой, что и в предыдущем. Он либо скрестит пальцы, надеясь, что Запад потеряет решительность, либо его мобилизованные погибнут зря.

"Украинские войска будут доминировать на полях сражений этой весной и летом. Российские неудачи будут повторяться. Киеву будут отправлять новое оружие, а решимость отстоять свою свободу будет расти. Кремль будет судорожно искать возможности изменить ход событий – вот почему мы должны следить за химическим оружием", – говорится в статье.