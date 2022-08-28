"Нас обманули": раскрыта "чудесная" тактика россиян на войне в Украине

Иногда на заднем плане слушаю интервью Золкина с пленными мобилизованными из квазиреспублик на Донбассе. Много нытья, как их обманули, чего-то не дали, не туда повезли и типа больше не будем.

В общем, замечательная тактика россиян. На видео мы видим то, что выжило. Потери в "республиках" среди местного населения гораздо большие, чем у россиян – вот такое мое субъективное ощущение исследователя.

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Почему не россияне

На их месте могли бы гибнуть обычные россияне, чтобы еще больше сбавлять желание россиян лезть в Украину. Но вместо них нашим приходится перемалывать этот мобилизованный военный хлам.

Да, они при первой же возможности охотно сдаются в плен и вообще особо не рвались на фронт. Но имеем что имеем – на фронте они на российской стороне.

Все на видео такие отпитые работяги. Зачастую тупик занес их на контрактную службу в местные "армии". Могла с украинским паспортом занести куда-нибудь на строительство в Чехию, или на клубнику в Польшу, но легче всего было пойти куда ближе.

Важно Советская школа разведки давно потеряна и убийство дугиной это доказало

"Нас обманули"

Причем это реально бесплатная пехота, которая закрывает кучу потребностей россиян в окопе постоять, блокпост поохранять. Так бы похоронки обильно шли в Саратов или Пензу, а так в Горловку или Красный Луч.

Оружие хотя и дают, но вы когда-нибудь слышали, чтобы они расстреляли приставленных к ним россиян, и сдались или бежали от россиян? Скрывались, не рвались на фронт, геройства не показывали – это да, но какого-то особого сопротивления мобилизации я не вижу. Все сводится к "нас обманули".

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