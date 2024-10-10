04:55, 10 октября

Российские войска продвинулись в пределах Волчанска: опубликованные 7 октября геолокационные кадры, как российский солдат поднимает флаг на здании Волчанского агрегатного завода, указывают на то, что российские силы, вероятно, снова оккупировали завод.

Российские войска также продолжали наземные атаки к северо-востоку от Харькова вблизи Волчанска и Старицы.

На Луганском направлении российские войска продвинулись на северо-запад от Кременной во время продолжения наступательных операций вдоль линии Купянск – Сватово – Кременная.

На Донецком направлении российские войска продвинулись вблизи Северска. Геолокационные кадры показывают, что они продвинулись на восток от Григорьевки и до западного Верхнекаменского, вероятно, захватив его.

В районе Часового Яра подтвержденных изменений линии фронта не было. Также известно, что российские войска продвинулись в Торецке, тогда как украинские силы продвинулись во время контратаки на восток от Покровска.

В то же время российские войска продолжали наступательные операции к западу от Донецка в районе Максимильяновки, Георгиевки, Острого, Кураховки и Курахово.

Российские силы незначительно продвинулись к югу от Степногорска на фоне штурмов на западе Запорожской области. Геолокационные кадры показывают, что российские войска незначительно продвинулись возле Каменского.