О главных событиях дня по состоянию на 10 октября, ситуацию на фронте, потери врага, продвижение наших защитников, рассказывает 24 Канал.
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На Запорожье прогремели взрывы
Взрывы в Запорожской области,
– написал глава ОВА.
Заметим, что незадолго до этого он также предостерегал об угрозе применения управляемых авиационных бомб по Запорожской области. Сейчас подробностей относительно вероятных последствий вражеского удара местными властями обнародовано не было.
Обзор фронтов от ISW
Российские войска продвинулись в пределах Волчанска: опубликованные 7 октября геолокационные кадры, как российский солдат поднимает флаг на здании Волчанского агрегатного завода, указывают на то, что российские силы, вероятно, снова оккупировали завод.
Российские войска также продолжали наземные атаки к северо-востоку от Харькова вблизи Волчанска и Старицы.
На Луганском направлении российские войска продвинулись на северо-запад от Кременной во время продолжения наступательных операций вдоль линии Купянск – Сватово – Кременная.
На Донецком направлении российские войска продвинулись вблизи Северска. Геолокационные кадры показывают, что они продвинулись на восток от Григорьевки и до западного Верхнекаменского, вероятно, захватив его.
В районе Часового Яра подтвержденных изменений линии фронта не было. Также известно, что российские войска продвинулись в Торецке, тогда как украинские силы продвинулись во время контратаки на восток от Покровска.
В то же время российские войска продолжали наступательные операции к западу от Донецка в районе Максимильяновки, Георгиевки, Острого, Кураховки и Курахово.
Российские силы незначительно продвинулись к югу от Степногорска на фоне штурмов на западе Запорожской области. Геолокационные кадры показывают, что российские войска незначительно продвинулись возле Каменского.
В Одесской области слышали взрывы
Мониторинговые сообщества сообщали о движении управляемой авиационной ракеты в направлении региона.
Мониторинговые телеграмм-каналы также писали, что взрыв прогремел в пределах Одесского района Одесской области. По предварительным данным, было применено предварительно 1 управляемую авиационную ракету Х-59/69.
Киевская область была под атакой российских дронов
В Киевской областной военной администрации заявили о работе противовоздушной обороны.
Киевщина! Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО,
– написали в ОВА.
Сентябрь стал самым смертоносным месяцем для России за всю войну в Украине, –The Telegraph
В сентябре 2024 года российская армия понесла наибольшие потери на фронте с начала полномасштабного вторжения в Украину. За этот месяц страна-агрессор в среднем теряла более тысячи солдат в сутки.
Об этом пишет издание The Telegraph. Это происходит, поскольку армия страны-агрессора должна идти в штурмы на многих направлениях фронта.
В Харькове прогремели взрывы
В Харькове поздно ночью прогремели взрывы. До этого по всей области была объявлена воздушная тревога.
В полиции Харьковской области написали, что в области, скорее всего, зафиксировали скоростную цель.