Про головні події дня станом на 10 жовтня, ситуацію на фронті, втрати ворога, просування наших захисників, розповідає 24 Канал.
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На Запоріжжі прогриміли вибухи
Вибухи у Запорізькій області,
– написав очільник ОВА.
Зауважимо, що незадовго до цього він також застерігав про загрозу застосування керованих авіаційних бомб по Запорізькій області. Наразі подробиць щодо ймовірних наслідків ворожого удару місцевою владою оприлюднено не було.
Огляд фронтів від ISW
Російські війська просунулися в межах Вовчанська: опубліковані 7 жовтня геолокаційні кадри, як російський солдат підіймає прапор на будівлі Вовчанського агрегатного заводу, вказують на те, що російські сили, ймовірно, знову окупували завод.
Російські війська також продовжували наземні атаки на північний схід від Харкова поблизу Вовчанська та Стариці.
На Луганському напрямку російські війська просунулися на північний захід від Кремінної під час продовження наступальних операцій уздовж лінії Куп’янськ – Сватове – Кремінна.
На Донецькому напрямку російські війська просунулися поблизу Сіверська. Геолокаційні кадри показують, що вони просунулися на схід від Григорівки та до західного Верхньокам’янського, ймовірно, захопивши його.
У районі Часового Яру підтверджених змін лінії фронту не було. Також відомо, що російські війська просунулися в Торецьку, тоді як українські сили просунулися під час контратаки на схід від Покровська.
Водночас російські війська продовжували наступальні операції на захід від Донецька в районі Максимільянівки, Георгіївки, Гострого, Курахівки та Курахового.
Російські сили незначно просунулися на південь від Степногірська на тлі штурмів на заході Запорізькій області. Геолокаційні кадри показують, що російські війська незначно просунулися біля Кам’янського.
В Одеській області чули вибухи
Моніторингові спільноти повідомляли про рух керованої авіаційної ракети у напрямку регіону.
Моніторингові телеграм-канали також писали, що вибух пролунав в межах Одеського району Одещини. За попередніми даними, було застосовано попередньо 1 керовану авіаційну ракету Х-59/69.
Київська область була під атакою російських дронів
У Київській обласній військовій адміністрації заявили про роботу протиповітряної оборони.
Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО,
– написали в ОВА.
Вересень став найсмертоноснішим місяцем для Росії за всю війну в Україні, – The Telegraph
У вересні 2024 року російська армія зазнала найбільших втрат на фронті від початку повномасштабного вторгнення в Україну. За цей місяць країна-агресорка в середньому втрачала понад тисячу солдатів за добу.
Про це пише видання The Telegraph. Це відбувається, оскільки армія країни-агресорки мусить іти у штурми на багатьох напрямках фронту.
У Харкові прогриміли вибухи
У Харкові пізно вночі пролунали вибухи. До цього по всій області була оголошена повітряна тривога.
У поліції Харківської області написали, що в області, швидше за все, зафіксували швидкісну ціль.