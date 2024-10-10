04:55, 10 жовтня

Російські війська просунулися в межах Вовчанська: опубліковані 7 жовтня геолокаційні кадри, як російський солдат підіймає прапор на будівлі Вовчанського агрегатного заводу, вказують на те, що російські сили, ймовірно, знову окупували завод.

Російські війська також продовжували наземні атаки на північний схід від Харкова поблизу Вовчанська та Стариці.

На Луганському напрямку російські війська просунулися на північний захід від Кремінної під час продовження наступальних операцій уздовж лінії Куп’янськ – Сватове – Кремінна.

На Донецькому напрямку російські війська просунулися поблизу Сіверська. Геолокаційні кадри показують, що вони просунулися на схід від Григорівки та до західного Верхньокам’янського, ймовірно, захопивши його.

У районі Часового Яру підтверджених змін лінії фронту не було. Також відомо, що російські війська просунулися в Торецьку, тоді як українські сили просунулися під час контратаки на схід від Покровська.

Водночас російські війська продовжували наступальні операції на захід від Донецька в районі Максимільянівки, Георгіївки, Гострого, Курахівки та Курахового.

Російські сили незначно просунулися на південь від Степногірська на тлі штурмів на заході Запорізькій області. Геолокаційні кадри показують, що російські війська незначно просунулися біля Кам’янського.