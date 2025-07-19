В частности, на юге Украины страна-агрессор применяет новейшие дроны. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий представителя Сил обороны Юга Владислава Волошина в эфире телемарафона.

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Что известно о ситуации на юге Украины?

По словам представителя Сил обороны Юга, враг использует направление как полигон для испытания новейших образцов своего вооружения.

Здесь речь даже не о ракетах каких-то или артиллерийских системах. У нас некоторые дроны новые он использует, беспилотные барражирующие боеприпасы типа "Бандероль",

– объясняет Волошин.

Он также отмечает, что когда россияне применяют вооружение иностранного производства, то преимущественно пытаются сохранить его.

К слову, ранее в Институте изучения войны заявили о тактическом успехе россиян вблизи Гуляйполя и захвате села Малиновка в Запорожской области. Однако украинские военные опровергли информацию об оккупации населенного пункта.

Волошин отметил, что российские оккупанты пытаются отодвинуть украинских военных, чтобы Силы обороны отошли с тех или иных рубежей. Однако сами захватить и удержать их не могут.