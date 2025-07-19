Зокрема, на півдні України країна-агресорка застосовує новітні дрони. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар речника Сил оборони Півдня Владислава Волошина в ефірі телемарафону.

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Що відомо про ситуацію на півдні України?

За словами речника Сил оборони Півдня, ворог використовує напрямок як полігон для випробування новітніх зразків свого озброєння.

Тут мова навіть не про ракети якісь чи артилерійські системи. У нас деякі дрони нові він використовує, безпілотні баражуючі боєприпаси типу "Бандероль",

– пояснює Волошин.

Він також зазначає, що коли росіяни застосовують озброєння іноземного виробництва, то переважно намагаються зберегти його.

До слова, раніше в Інституті вивчення війни заявили про тактичний успіх росіян поблизу Гуляйполя та захоплення села Малинівка на Запоріжжі. Однак українські військові спростували інформацію про окупацію населеного пункту.

Волошин зазначив, що російські окупанти намагаються відсунути українських військових, щоб Сили оборони відійшли з тих чи інших рубежів. Проте самі захопити та утримати їх не можуть.