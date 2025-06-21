Россия может понести миллионные потери, если действительно желает выйти на границы Донецкой области. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на представителя ОСУВ "Хортица" Виктора Трегубова в эфире телемарафона.

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Мечта россиян полностью захватить Донецкую область неосуществима в ближайшие годы

Примерно, как мы считали, за несколько десятков лет и несколько миллионов потерь они могли бы справиться (выйти на админграницы Донецкой области, – 24 Канал). Давайте посмотрим, что на то продвижение, которое происходило после 2023 года, сколько у них потерь после 2023 года – это сотни тысяч человек... Да, продвижение безусловно есть, но оно в пределах отдельных районов Донецкой области,

– сказал Трегубов.

Как отмечает спикер, учитывая нынешние темпы продвижения и потери россиян, их цель выйти на админграницы Донецкой области является недостижимой. Но это не значит, что россияне не продолжат свои попытки.

Россия может продолжать террор мирного населения в попытках сорвать сопротивление украинского народа или давить на Украину на международной арене и на усилия партнеров по защите Украины.