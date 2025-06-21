Росія може понести мільйонні втрати, якщо справді бажає вийти на межі Донеччини. Про уе повідомляє 24 Канал з посиланням на речника ОСУВ "Хортиця" Віктора Трегубова в ефірі телемарафону.

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Мрія росіян повністю захопити Донецьку область нездійсненна в найближчі роки

Приблизно, як ми рахували, за кілька десятків років і кілька мільйонів втрат вони могли б впоратися (вийти на адмінмежі Донецької області, – 24 Канал). Давайте подивимося, що на те просування, яке відбувалося після 2023 року, скільки у них втрат після 2023 року – це сотні тисяч осіб... Так, просування безумовно є, але воно в межах окремих районів Донецької області,

– сказав Трегубов.

Як зазначає речник, з огляду на нинішні темпи просування та втрати росіян, їх ціль вийти на адмінмежі Донецької області є недосяжною. Але це не означає, що росіяни не продовжать свої спроби.

Росія може продовжувати терор мирного населення у спробах зірвати опір українського народу або тиснути на Україну на міжнародній арені та на зусилля партнерів із захисту України.