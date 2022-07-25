российских военных за отказ воевать держат в подвалах Луганской области: расследование СМИ

Многие русские оккупанты осознав, что война не будет такой легкой для них, как казалось, отказываются воевать. Однако командование не отпускает отказников домой, а содержит их под стражей на территории Луганщины.

Причина этого банальна – российское командование боится, что если разрешать отказчикам покидать зону боевых действий, то желающих уехать станет больше. Поэтому тех, кто написал рапорт, не пускают домой.

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Оккупантам обещали, что после 3 месяцев войны можно поехать домой

Журналисты пообщались с отцом одного из оккупантов, который рассказал, что командование обещало захватчикам отпуск и возможность покинуть фронт вообще после 3 месяцев войны. Однако тех, кто решил воспользоваться этим правом, дальше Луганской области не выпустили. Их удерживают в подвалах.

Отец оккупанта жалуется, что отказчиков содержат в ужасных условиях и даже пытают. То есть, всеми методами пытаются заставить вернуться на фронт.

Кроме того, отец оккупанта рассказал, что его сын подписал контракт на службу во вражеской армии до начала войны, а когда россия начала полномасштабное вторжение, командование обещало, что его и других таких же контрактников будут привлекать к "работе на границе", а не к боевым действиям, потому что у них нет опыта. Однако и здесь командование, как ни странно, солгало.

Сколько оккупантов отказалось от участия в войне

По данным СМИ, оккупанты в Луганской области сформировали целый центр, где содержат отказников. По их подсчетам, в подвалах и гаражах содержится не менее 234 захватчиков.

По свидетельству захватчиков и их родственников, охраняют отказников члены частной военной компании. вероятно Вагнера.

СМИ также опубликовали историю одного из таких оккупантов, который рассказал своему отцу о том, что написал рапорт на отказ в участии в войне, а затем сообщил, что его вызвали на встречу к некоему генералу. После этого он вместе с другими отказниками оказался в Брянке, где их отправили в качестве грузчиков на склады.

Этот же оккупант рассказал отцу, что командование предлагает отказчикам вернуться на фронт. Выбор у них небольшой – вернуться в свою часть или в другую. Таких "счастливчиков-оккупантов" в Брянке, по словам этого же захватчика, по меньшей мере 33. Однако, по меньшей мере, 2 из этой группы впоследствии отправили в СИЗО, а через несколько дней и тот оккупант прекратил выходить на связь.

По данным СМИ после расследования открытых источников, по меньшей мере 1 793 российских оккупантов отказались от участия в войне.

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