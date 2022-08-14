россияне могут активизироваться возле Славянска, чтобы "скрыть" Херсон, – обозреватель

С появлением в Украине дальнобойного вооружения, российская армия несколько "поутихла". Однако они продолжают, хоть и медленно, но наступать на Востоке нашей страны.

Вскоре войска захватчика могут активизироваться в районе Славянска. Об этом военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко сказал в эфире 24 канала.

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По его словам, у россиян сейчас действительно есть возможность продвигаться. Мы видим, что каждый день они медленно идут вперед на Востоке Украины.

Однако если раньше они пытались совершать какие-то масштабные наступательные действия, например, в направлении Славянска, Краматорска, Северска и Бахмута, то сейчас они сконцентрированы исключительно на Бахмуте и Авдеевке.

– сказал Коваленко.

россияне могут активизироваться

Как он объяснил, это о многом говорит. В частности, об ограниченных ресурсах у россиян. Сейчас войска агрессора пытаются возобновить наступление именно в районе Славянска.

"И я не исключаю, что для того, чтобы отвлечь внимание, например, от патовой ситуации группы войск на правом берегу Херсонской области, они в ближайшее время могут начать более интенсивные боевые действия именно в районе Славянска", – добавил эксперт.

Однако у ВСУ будет возможность не только сдерживать наступление оккупантов, но и заставить их перейти почти во всех направлениях в оборону, затем – убегать. Для этого нужно освободить достаточно ресурса.

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Александр Коваленко также убежден, что до конца 2022 года удастся освободить от российских захватчиков хотя бы правый берег Херсонщины.

Другие эксперты предполагают, что есть минимум три варианта событий на Юге Украины.