Вже невдовзі війська загарбника можуть активізуватися у районі Слов'янська. Про це військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко сказав в ефірі 24 каналу.

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За його словами, у росіян зараз дійсно є можливість просуватись. Ми бачимо, що щодня вони повільно йдуть вперед на Сході України.

Однак якщо раніше вони намагалися здійснювати якісь масштабні наступальні дії, наприклад, в напрямку Слов'янська, Краматорська, Сіверська та Бахмута, то зараз вони сконцентровані виключно на Бахмуті та Авдіївці,

– сказав Коваленко.

росіяни можуть активізуватись

Як він пояснив, це багато про що говорить. Зокрема, про обмежені ресурси у росіян. Зараз же війська агресора намагаються поновити наступ саме в районі Слов'янська.

"І я не виключаю, що для того, аби відвернути увагу, наприклад, від патової ситуації групи військ на правому березі Херсонської області, вони найближчим часом можуть розпочати більш інтенсивні бойові дії саме в районі Слов'янська", – додав експерт.

Однак у ЗСУ буде можливість не лише стримувати наступ окупантів, а й змусити їх перейти майже в усіх напрямках в оборону, потім – тікати. Для цього потрібно звільнити достатньо ресурсу.

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Олександр Коваленко також переконаний, що до кінця 2022 року вдасться звільнити від російських загарбників принаймні правий берег Херсонщини.

Інші експерти припускають, що є мінімум три варіанти подій на Півдні України.