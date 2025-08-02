Россияне пытаются окончательно вытеснить украинские войска из Каменского, но без успеха. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на представителя Сил обороны Юга Украины Владислава Волошина в эфире телеканала "Мы – Украина".

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Какая ситуация сейчас в Каменском?

Враг не может закрепиться в Каменском, ведь он уничтожил наши позиции, чтобы нам не было где держаться. Поэтому и ему негде удержаться. Он только туда заходит, просачивается, а мы пытаемся уничтожить все эти группы, которые просачиваются в этот населенный пункт,

– объяснил Волошин.

Сейчас подразделения ВСУ удерживают северную и северо-восточную окраины населенного пункта.

Несмотря на недавнее обновление карты DeepState, где Каменское было замечено как оккупированное, украинские военные оперативно опровергли эту информацию. Россияне не закрепились в Каменском.

Напомним, офицер ВСУ и политолог Андрей Ткачук отмечает, что враг хочет на конец осени зайти по крайней мере в 10 населенных пунктов для того, "чтобы не быть жертвой в так называемых кол-зонах". В них россиян легко уничтожают украинские дроны.