Оккупанты потеряли практически все большие склады боеприпасов, – Пономаренко

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов отметил, что против российских оккупантов ВСУ используют уже 9 комплексов HIMARS.

Военный корреспондент The Kyiv Independent Илья Пономаренко прокомментировал, что был достаточно скептичен по поводу эффективности такого небольшого количества HIMARS. Об этом он рассказал в эфире 24 канала.

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Он переживал, что из-за таких достаточно символических поставок не будет серьезного эффекта. Однако в результате даже такое количество помогло нашим защитникам.

Я подсчитал, что только за последние 4 недели с середины июня россияне потеряли примерно 20 больших и малых складов боеприпасов,

– сообщил Илья Пономаренко.

"Несколько на Донбассе и еще часть в Херсонской области. Мы практически каждый день видим российские склады, которые подрываются на Донбассе. Это огромная кампания, которую начала Украина", – отметил военный корреспондент.

Он отметил, что не в последнюю очередь это стало возможным благодаря HIMARS, которые очень точны и эффективны.

"Сейчас мы уже можем константировать, что россияне потеряли практически все большие склады боеприпасов. Это уже очень сильно подрывает российскую логистику, очень сильно усложняет подвоз боеприпасов. Да, в самой России количество боеприпасов просто бесконечно, но логистика крайне усложняется", – объяснил Илья Пономаренко.

По его словам, известно, как факт, что в очень многих российских подразделениях давно есть "снарядный голод". Это уже работает.

Кроме того, он добавил, что заметил тактику, которую выбрали западные политики. Сначала они дают небольшое количество оружия, чтобы посмотреть, справляются ли украинцы и насколько хорошо. Только после этого решают, нужно ли увеличивать поставки.

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