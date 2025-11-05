Враг продвинулся сразу в трех областях Украины: обновленная карта DeepState
- Аналитики DeepState обновили карту боевых действий 5 ноября.
- Россияне продвинулись на Донетчине, Харьковщине и Днепропетровщине, а Силы обороны Украины – возле Покровска.
Российские военные продолжают давить на линии фронта. В частности, враг продвинулся на Харьковщине, Донетчине и Днепропетровщине.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState. В среду, 5 ноября, аналитики обновили карту боевых действий.
Смотрите также Покровск и Мирноград под угрозой окружения: что там происходит и как изменилась линия фронта за неделю
Что изменилось на фронте?
По состоянию на 5 ноября аналитики DeepState обновили данные о ситуации на линии соприкосновения. Украинские военные отбросили противника на Покровском направлении – возле села Шахово.
Однако россияне также имели продвижение, в частности вблизи:
- села Владимировка Покровского района Донецкой области;
- сел Бологовка и Каменка Купянского района Харьковской области;
- села Приволье Синельниковского района Днепропетровской области.
Что происходит в Донецкой области: смотрите на карте
К слову, эксклюзивно для 24 Канала полковник запаса ВСУ и летчик-инструктор Роман Свитан рассказал о тяжелой ситуации под Покровском. Военный эксперт считает, что предпосылки для этого сложились еще летом – из-за отвлечения на Курское направление и недостаточного внимания к восточному фронту.
Ситуация должна проясниться в течение 3 – 4 дней. На этом направлении руководство операцией осуществляет Сырский, которого считают хорошим тактиком,
– добавил Свитан.
Что происходит на пограничье Харьковщины: смотрите на карте
Последние новости о войне в Украине:
- За сутки вторника, 4 ноября, Генеральный штаб ВСУ отчитался о 154 боестолкновениях на фронте. Больше всего вражеских атак пришлось отражать на Покровском (52), Славянском (17) и Александровском (15) направлениях.
- По данным Института изучения войны, среди факторов успеха россиян в Покровске – целенаправленные атаки на украинских операторов дронов и внедрение мер воздушного перехвата.
- В то же время в соцсети TikTok пропаганда распространяет фейковые видео о якобы "массовой сдаче в плен украинских военных в районе Покровска", созданные с использованием искусственного интеллекта.