Враг продвинулся сразу в трех областях Украины: обновленная карта DeepState

Российские военные продолжают давить на линии фронта. В частности, враг продвинулся на Харьковщине, Донетчине и Днепропетровщине.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState. В среду, 5 ноября, аналитики обновили карту боевых действий.

Что изменилось на фронте?

По состоянию на 5 ноября аналитики DeepState обновили данные о ситуации на линии соприкосновения. Украинские военные отбросили противника на Покровском направлении – возле села Шахово.

Однако россияне также имели продвижение, в частности вблизи:

села Владимировка Покровского района Донецкой области;

Покровского района Донецкой области; сел Бологовка и Каменка Купянского района Харьковской области;

и Купянского района Харьковской области; села Приволье Синельниковского района Днепропетровской области.

Что происходит в Донецкой области: смотрите на карте

К слову, эксклюзивно для 24 Канала полковник запаса ВСУ и летчик-инструктор Роман Свитан рассказал о тяжелой ситуации под Покровском. Военный эксперт считает, что предпосылки для этого сложились еще летом – из-за отвлечения на Курское направление и недостаточного внимания к восточному фронту.

Ситуация должна проясниться в течение 3 – 4 дней. На этом направлении руководство операцией осуществляет Сырский, которого считают хорошим тактиком,

– добавил Свитан.

Что происходит на пограничье Харьковщины: смотрите на карте

