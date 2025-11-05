Укр Рус
24 Канал Новости Украины Враг продвинулся сразу в трех областях Украины: обновленная карта DeepState
5 ноября, 14:45
2

Враг продвинулся сразу в трех областях Украины: обновленная карта DeepState

Анастасия Безейко
Основные тезисы
  • Аналитики DeepState обновили карту боевых действий 5 ноября.
  • Россияне продвинулись на Донетчине, Харьковщине и Днепропетровщине, а Силы обороны Украины – возле Покровска.

Российские военные продолжают давить на линии фронта. В частности, враг продвинулся на Харьковщине, Донетчине и Днепропетровщине.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState. В среду, 5 ноября, аналитики обновили карту боевых действий.

Смотрите также Покровск и Мирноград под угрозой окружения: что там происходит и как изменилась линия фронта за неделю

Что изменилось на фронте?

По состоянию на 5 ноября аналитики DeepState обновили данные о ситуации на линии соприкосновения. Украинские военные отбросили противника на Покровском направлении – возле села Шахово.

Однако россияне также имели продвижение, в частности вблизи:

  • села Владимировка Покровского района Донецкой области;
  • сел Бологовка и Каменка Купянского района Харьковской области;
  • села Приволье Синельниковского района Днепропетровской области.

Что происходит в Донецкой области: смотрите на карте

 

К слову, эксклюзивно для 24 Канала полковник запаса ВСУ и летчик-инструктор Роман Свитан рассказал о тяжелой ситуации под Покровском. Военный эксперт считает, что предпосылки для этого сложились еще летом – из-за отвлечения на Курское направление и недостаточного внимания к восточному фронту.

Ситуация должна проясниться в течение 3 – 4 дней. На этом направлении руководство операцией осуществляет Сырский, которого считают хорошим тактиком,
– добавил Свитан.

Что происходит на пограничье Харьковщины: смотрите на карте

 

Последние новости о войне в Украине:

  • За сутки вторника, 4 ноября, Генеральный штаб ВСУ отчитался о 154 боестолкновениях на фронте. Больше всего вражеских атак пришлось отражать на Покровском (52), Славянском (17) и Александровском (15) направлениях.
  • По данным Института изучения войны, среди факторов успеха россиян в Покровске – целенаправленные атаки на украинских операторов дронов и внедрение мер воздушного перехвата.
  • В то же время в соцсети TikTok пропаганда распространяет фейковые видео о якобы "массовой сдаче в плен украинских военных в районе Покровска", созданные с использованием искусственного интеллекта.