Однако пока им не удается достичь успеха. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на оперативно-стратегическую группировку войск "Днепр".

Смотрите также Россия закрепилась на Днепропетровщине и зашла в Купянск: как изменилась линия фронта за неделю

Какова ситуация в районе Купянска?

В ОСГВ отмечают, что в течение суток российские войска пытались улучшить тактическое положение вблизи Колодязного, Нововасильевки, Голубовки и Московки.

Ранее также сообщалось, что российские войска изменили тактику на Купянском направлении. Захватчики отказались от массированных атак с бронетехникой и теперь пытаются незаметно продвигаться малыми группами в лесополосах и полях, чтобы бить по украинской логистике.

Офицер отделения коммуникаций 77-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ Виктор Петрович рассказал, что последний масштабный штурм с использованием около 20 единиц бронетехники россияне осуществили пять – шесть месяцев назад.

Сейчас же они действуют группами по одному или два бойца, которые "ползут" или перебегают под прикрытием "зеленки". Фактически оккупанты ведут полудиверсионную войну, пока есть возможность спрятаться.