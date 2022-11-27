По информации российских телеграмм-каналов, местные волонтеры в Курске объявили сбор собачьей шерсти. Она пойдет на вязание носков и поясов для мобилизованных россиян, сообщает 24 канал.

Заметьте у россиян проблемы с обеспечением, и это приводит к массовым потерям, – ISW

К инициативе присоединились и другие волонтеры

Подобная идея пришла в голову волонтерам из группы помощи армии "Золотые руки ангела". Они объявили сбор вычесанной собачьей шерсти с любой собаки, чтобы связать теплую одежду солдатам, находящимся на войне в Украине. По словам волонтеров, эта инициатива является пилотным проектом группы.

Волонтеры собирают шерсть для изготовления носков, поясов и нитей для российских военных. В сообщении отмечается, что необходима именно вычесанная, а не стриженая шерсть собак.

У россиян серьезные проблемы с обеспечением

Российские оккупанты жалуются родным, что они ежедневно несут огромные потери на войне в Украине. Также захватчикам не удается захватить населенные пункты в Донбассе. Российский солдат рассказал, что их подразделение ежедневно теряет 20 – 30 человек.

Оккупанты массово разворовывают военное имущество, которое им выдают для ведения войны в Украине. Военный командующий жалуется, что солдаты массово воруют тепловизоры и отправляют их домой.

В очередном перехвате ГУР оккупант охарактеризовал свое пребывание на войне как "выживание". Он рассказывает, что пытался скрыться, но поймали. Кроме того, противник отметил, что командиры слоняются пьяные и объедаются на глазах у своих голодных "мобиков".

На то, что ВСУ значительно лучше укомплектованы, жаловался не только этот россиянин. Также оккупанты жалуются, что армия Украины преобладает и по качеству артиллерии. После очередного огня защитников Украины выживает 1 захватчик из 20.

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