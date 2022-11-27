За інформацією російських телеграм-каналів, місцеві волонтери в Курську оголосили збір собачої шерсті. Вона піде на в'язання шкарпеток та поясів для мобілізованих росіян, інформує 24 канал.

Зауважте У росіян проблеми з забезпеченням, і це призводить до масових втрат, – ISW

До ініціативи долучились й інші волонтери

Подібна ідея спала на думку волонтерам із групи допомоги армії "Золоті руки ангела". Вони оголосили збір вичесаної собачої шерсті з будь-яких собак, щоб зв'язати теплий одяг солдатам, які перебувають на війні в Україні. За словами волонтерів, ця ініціатива є пілотним проєктом групи.

Зазначається, що волонтери збирають шерсть для виготовлення шкарпеток, поясів та ниток для російських військових. У повідомленні наголошується, що необхідна саме вичесана, а не стрижена шерсть собак.

У росіян серйозні проблеми із забезпеченням

Російські окупанти жаліються рідним, що вони щодня зазнають величезних втрат на війні в Україні. Також загарбникам не вдається захопити населені пункти на Донбасі. Російський солдат розповів, що їхній підрозділ щодня втрачає 20 – 30 людей.

Окупанти масово розкрадають військове майно, яке їм видають для ведення війни в Україні. Військовий командувач жаліється, що солдати масово крадуть тепловізори та відправляють їх додому.

У черговому перехопленні ГУР окупант схарактеризував своє перебування на війні як "виживання". Він розповідає, що намагався втекти, але впіймали. Окрім того, противник зазначив, що командири вештаються п'яні й об'їдаються на очах у своїх голодних "мобіків".

На те, що ЗСУ значно краще укомплектовані, жалівся не лише цей росіянин. Також окупанти бідкаються, що армія України переважає й за якістю артилерії. Так, після чергового вогню захисників України виживає 1 загарбник з 20.

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