"Береш одного – два других по акции": Сергей Стаховский показал пленных вагнеровцев
Источник:Сергей Стаховский
С начала полномасштабного вторжения украинский спортсмен Сергей Стаховский попрощался с теннисом. Сейчас он проходит службу на передовой в рядах Национальной гвардии Украины.
Недавно теннисист в своих социальных сетях похвастался трофеями. Стаховский опубликовал фото захваченных в плен вагнеровцев.
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В ЧВК "Вагнера" проходила акция
На фото видно, что у двух пленников глаза перемотаны желтой лентой с надписью "акция". Следовательно, в комментариях подписчики начали шутить, что спортсмен захватил одного оккупанта в плен, а двух других взяли по акции.
Кроме того, Стаховский намекнул, что его подразделение захватило в плен "целый сет" вагнеровцев.
Напомним, что Стаховский присоединился к "охоте" на террориста Игоря Гиркина (Стрелкова). Спортсмен выделит из своих сбережений 10 тысяч долларов тому, кто пленит боевика.
Потери оккупантов по состоянию на 25 декабря
Общие боевые потери России на 25 декабря составляют 102 050 военных. Только за последние сутки украинские защитники уничтожили 620 российских воинов.
Кроме того, за сутки россияне потеряли:
- танков – 3011 (+5) единиц;
- боевых бронированных машин – 6010 (+16) единиц;
- артиллерийских систем – 1991 (+3) единиц;
- РСЗО – 418 (+1) единица;
- средств ПВО – 212 (+0) единиц;
- самолетов – 283 (+0) единиц;
- вертолетов – 267 (+0) единиц;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 1706 (+0) единиц;
- крылатых ракет – 653 (+0) единиц;
- кораблей/катеров – 16 (+0) единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 4635 (+8) единиц;
- специальной техники – 178 (+0) единиц.