Нефтебаза, склад и скопление живой силы: Силы обороны нанесли ряд ударов по объектам врага
- Силы обороны Украины нанесли удары по объектам российских войск в Донецкой области, в частности по скоплению живой силы и пункту управления БПЛА.
- Нефтебаза в Воронежской области и другие военные цели на оккупированных территориях Украины и в России были поражены, вызвав возгорание и густой дым.
Силы обороны Украины поразили склад БПЛА, пункт управления беспилотниками и ряд других объектов российских войск. В частности поражено несколько мест сосредоточения живой силы врага.
Среди целей была нефтебаза. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Какие объекты врага поразили Силы обороны Украины?
Силы обороны нанесли удары по военным целям на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России.
На временно оккупированной территории Донецкой области под огневым поражением оказались скопления личного состава и пункт управления БПЛА противника в районе Большой Новоселки. Также нанесли удары по сосредоточениям живой силы врага в районах Шахматного и Григорьевки.
Отдельно подразделения Сил обороны отработали по нефтебазе "Хохольская" в Воронежской области России. Подтверждено возгорание нефтепродуктов, над объектом можно было наблюдать густой дым. Данные о последствиях уточняются.
Кроме того, поражен склад боеприпасов противника в районе Нижней Дуванки на временно оккупированной территории Луганской области, сосредоточение живой силы врага вблизи населенного пункта Гуляйполе на ВОТ Запорожской области, а также пункт управления батальона в районе Березового на ВОТ Днепропетровской области.
Также зафиксировано попадание по сосредоточению личного состава противника в населенном пункте Колотиловка Белгородской области России.
Десятки БПЛА атаковали Россию ночью, а Крым еще и утром
Российское Минобороны заявило об уничтожении нескольких десятков украинских БПЛА в разных регионах, в частности в Краснодарском крае и временно оккупированном Крыму.
Ограничения на прием и выпуск самолетов вводили в аэропортах Краснодара, Геленджика, Волгограда, Саратова и Калуги.
В то же время в Севастополе второй раз за сутки раздавалась воздушная тревога из-за атак дронов. Сообщалось о работе ПВО и атаке с нескольких направлений.