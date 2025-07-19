Об этом рассказал представитель Сил обороны южного направления Владислав Волошин. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на эфир телеканала "Мы – Украина".

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Что известно об отвоеванных позициях ВСУ в Запорожье?

По словам Волошина, украинские военные действуют тактически гибко – заманивают оккупантов в подготовленные ловушки, а затем наносят ответные удары. Благодаря этому удалось восстановить отдельные позиции, которые были ранее утрачены.

Не хочу открывать много информации – но то, что у нас есть: мы восстановили определенные позиции на некоторых направлениях. В частности, неподалеку Орехова, где действуют, довольно успешно, наши подразделения. Мы восстановили некоторые позиции, их немного, но мы не только пытаемся устойчиво удерживать территорию, но и проводить контратаки, небольшие контрнаступательные действия – и успехи есть,

– рассказал Волошин.

Напомним, по словам Волошина, Путин поручил мобилизовать дополнительно 30 тысяч россиян, один из полков присоединился к оккупантам на юге Украины.